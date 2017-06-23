İstihdam seferberliğinde son durum ne?

İstihdam seferberliği ile 1 milyon 200 bin insana yeni iş yaratılırken işinden ayrılanlar göz önüne alındığında özellikle genç işsizlikteki ciddi sorunlar devam ediyor. Ücretli çalışan sayısı geçen seneye göre daha düşük durumda.

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliğinde vatandaşa yeni istihdam yaratılırken işten çıkarılanlar da hesaplandığında ortaya vahim bir tablo çıkıyor.

15-24 yaş arası genç işsizliğinde ise durum pek parlak gözükmüyor.

‘İstihdam Seferberliği’ döneminde genç istihdamı artmak bir yana düşmüş. Mart dönemi genç istihdamı, kasım döneminin 40 bin altında. Üstelik mevsimsel olarak bu aylar istihdamın artış ayları olmasına rağmen. Geçen yıl aynı dönemde genç istihdamı 15 bin kişi artmış. Bunu dikkate alırsak, geçen yıla göre genç istihdamında ‘istihdam Seferberliği’ ne rağmen 55 bin kişilik bir kötüleşme var.

İşte Dünya Gazetesi’nden İsmet Özkul’un seferberlik geçen yılın verileriyle kıyasladığı işsizlik tablosu:

• ‘Seferberliğin’ asıl kıstası olan ücretli-yevmiyeli genç istihdamındaki düşüş ise 57 bin ile daha yüksek. Burada da geçen yıla göre 26 binlik bir kötüleşme var.

• Sektörler itibarıyla bakarsak hizmetler dışında tüm sektörlerin genç istihdamı karnesi geçen yıldan daha kötü. En yüksek bozulma da sanayide. Geçen yıl karşılaştırma döneminde sanayide genç istihdamı 2 bin kişi düşerken, bu yıl düşüş 47 bine fırlamış.

• Hizmetlerde ise karşılaştırma döneminde genç istihdamı geçen yıl 36 bin artarken, bu yıl artış 48 bine çıkmış. Yani 12 binlik bir iyileşme söz konusu. Ancak bu tam olarak ‘istihdam Seferberliği’- nin başarısı olarak görülemez. Çünkü buradaki iyileşme, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar ile işveren genç sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Ama hizmetlerde ücretli-yevmiyeli genç istihdamı karşılaştırma döneminde geçen yıl 49 bin artarken, bu yıl artış 25 binde kalmış. Yani 24 binlik bir kötüleşme var.

• İşsiz genç sayısı karşılaştırma döneminde geçen yıl 122 bin azalırken bu yıl 87 bin azalmış. Burada 35 bin kişilik bir kötüye gidiş var.

• Gençler arasında işsizlik oranı karşılaştırma döneminde geçen yıl 2.1 puan düşerken bu yıl düşüş 1.24 puanda kalmış. 0.86 puanlık bir kayıp var. Tarım dışı işsizlik oranındaki düşüş ise 0.78 puanlık bir kötüleşme ile 2.2 puandan 1.42 puana gerilemiş.

• Karşılaştırma döneminde ne eğitimde, ne istihdamda olan genç sayısındaki düşüş geçen yıl 135 bin iken bu yıl 110 bine gerilemiş. Burada da 25 bin kişilik bir kötüleşme var.

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