Dünyanın en zengin 19. adamı Li Ka-shing emekli oluyor.

Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen 89 yaşındaki CK Hutchison’ın yönetim kurulu başkanı Li Ka-shing emekli oluyor.

CNBC’nin haberine göre 33.1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19’uncu insanı olan Ka-shing’in yerine oğlu Victor Li geçecek.

Ka-shing’in sağlık sorunları yüzünden emekli olmadığı belirtilirken emeklilik için Ka-shing’in ağzından resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı vurgulandı.

Türkiye’de siyasiler sık sık erken emeklilikten şikayet ederler. Sosyal güvenlik sistemi üzerinde yük oluşturduğunu ifade ederler. Bilhassa maliye bakanları sık sık erken emekliliğin popülizm ürünü politikalar olduğunu söyler. Türkiye şu an emeklilik yaşını daha da yukarı çekmeyi tartışırken Ka-shing’in 89 yaşında olup emekli olmaması ve her yıl yüksek vergi ödemesiyle dikkat çekiyor.