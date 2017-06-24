Mahkeme karar verdi! Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak

Danıştay, CHP'nin başvurusu üzerine cep telefonları ve iPad'lerden bandrol ücreti alınmasını iptal etti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cep telefonları için konulan ortalama 170 – 200 TL’lik TRT bandrol ücretini iptal ettirdik. Vatandaşın 500 milyon TL’sini kurtardık” dedi.

DANIŞTAY GEREKÇELİ KARARI AÇIKLADI

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Avukat Turan ve Ertuğrul Aydoğan aracılığıyla Danıştay’a yaptığı başvuru sonuçlandı. Danıştay, CHP’nin itirazı üzerine, cep telefonları ve iPad’lerden TRT’ye aktarılmak üzere bandrol ücreti alınması kararını iptal etti.

‘GERİ ÖDEYİN’

CHP’li Yarkadaş, “Danıştay 10. Dairesi’nin aldığı bu karar uyarınca, 2016 Haziranından bugüne dek tahsil edilen bandrol ücretlerinin de yurttaşlara geri ödenmesi gerekiyor. TRT haksız bir kazanç sağlamıştır” dedi.

“HERKES TAKİPÇİSİ OLSUN”

Danıştay’ın verdiği karar sonrası, cep telefonu ve iPad gibi cihazları alacak olan yurttaşların en az 200 TL daha az para ödeyeceğini belirten Yarkadaş, “İlgili dernek ve sivil toplum kuruluşları da konunun takipçisi olmalı ve soygunu durdurmalıdır” ifadesini kullandı.

Danıştay 10. Dairesi’nin gerekçeli kararının çok net olduğunu belirten Yarkadaş, “TRT ballı paradan vazgeçmemek için, açtığımız davanın reddini istemiş. Ama neyse ki hakimler bunu uygun görmedi ve haksız kazancın önüne geçti” diye konuştu.

“TRT BİR KARA DELİK…”

İktidarın, cep telefonu ve İPAD’i “televizyon cihazı” konumuna sokarak TV bandrol ücreti almasının dünyada bir benzerinin olmadığını belirten Yarkadaş, “AKP’nin borazanı TRT’yi doyuramıyorlar. Kara delik büyüyor ve yama tutmuyor. Bu yüzden, cep telefonuna ‘Hayır bu aslında televizyondur’ diyerek TV bandrol ücreti koyuyorlar” dedi.

Danıştay’ın verdiği kararın, TRT’nin kasasına haksız bir biçimde girecek 500 milyon TL’yi engellediğini belirten Yarkadaş, “AKP’nin üst yönetimin dışında kimsenin yüzüne bile bakmadığı TRT bu haram parayı kursağına indiremeyecek, boğazlarına takılacak” diye konuştu.

“TRT BATAKLIK HALİNE GELDİ”

İktidarın TRT'yi bataklık haline getirdiğini söyleyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamunun sırtındaki en büyük kamburlardan biri TRT'dir. Kurum bir devlet kanalı olmaktan çıkmış, parti kanalına dönüşmüştür. Parti kanalına dönüşen TRT'nin doğal olarak izleyici oranları da dibe vurmuştur.

Dış yapıma aktarılan milyonlar, büyük prodüksiyonlu diziler ve sunuculara ödenen rakamlar “, büyük bir yağmanın kanıtıdır. TRT öylesine bir batağa saplanmıştır ki, elektrik faturalarından aktarılan rakamlar bile artık yetmemektedir. Bunun için de farklı senaryolarla buraya nasıl para aktarırız derdine düşmüştür hükümet. Kaynak ise her zamanki gibi halkın cebi olmuştur.

Danıştay’ın kararıyla birlikte halkın cebinden çıkacak olan yıllık 500 milyon TL'nin üzerindeki rakam cebinde kalmıştır. Hükümetin bununla yetinmeyip yeni kaynak arayışlarına gireceğini tahmin ediyorum. Bakarsınız, 2016’dan beri alınan haksız kazanç, bir KHK ile yeniden getirilir. AKP ve TRT, parayı gördü mü ne yapacağını şaşırır. Tatlı paradan vazgeçemez onlar…”