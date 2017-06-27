Milli parklar tehlikede

Gezi Parkı protestoları sırasında geri çekilen ve doğal alanlarda,tesis yapımına ve mevcut tesislerin de kiralanmasına olanak sağlayan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’, yeniden Meclis’e gönderildi.

Dört yıl önceki Gezi Parkı protestoları sırasında, TBMM'den geri çekilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı', yeniden Meclis'e gönderildi. Hükümetin tekrar gündeme getirdiği tasarı, doğal alanlarda,tesis yapımına ve mevcut tesislerin de kiralanmasına olanak sağlıyor. Tasarının 14. maddesi ile de, doğal alanlar için yeniden değerlendirme yapılarak, sınırlarının değiştirilmesi, koruma kararının kaldırılması ve milli parklar da dahil buraların statüsünün farklılaştırılmasına izin veriliyor. İmar planlarını yapma yetkisi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakılıyor.

Tasarının TBMM'ye sunulmasına muhalefet ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu sert tepki gösterdi. Uzmanlar, ‘'Tasarı kabul edilirse, doğal varlıklarımız ve doğa koruma alanındaki kazanımlarımız onarılamayacak biçimde zarar görür” değerlendirmesi yaptı. Tasarıda “Tabiatın ve tabii kaynakların korunması ile ilgili mevcut düzenlemeler, gerçek ihtiyaçlara ve günümüz koşullarına uygun uygulamalara imkân sağlayamamaktadır” ifadesi yer alıyor.

GELİBOLU VE KOCATEPE NE OLACAK?

Tasarı yasalaşırsa, Türkiye'nin dünya ölçeğinde önemli milli parkları arasında bulunan Gelibolu Tarihi Milli Parkı, Troya Milli Parkı, UNESCO tarafından milli park ilanı şart koşulan Göreme Tarihi Milli Parkı, Afyon'un Kocatepe, Kütahya Dumlupınar, Polonezköy Tabiat Parkı'nın ve deniz ekosisteminin de milli park sınırları içinde olduğu Marmaris Milli Parkı'nın durumu da tehlikeye girecek. Tasarı ile ülke yüzölçümünün yüzde 2'si olan “Doğal korumalı alanlar” özel kanun kapsamından çıkarılıyor. Yasa tasarısı ile bilimsel çalışmayı zorunlu kılan, ulusal ve uluslararası nitelikte değer taşıyan alanlara ilişkin karar alma yetkisi bürokratlardan oluşan kurula veriliyor.