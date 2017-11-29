MTV hesaplama: 2018 yılında MTV ne kadar olacak?

Torba yasa ile MTV zammı da belli oldu. Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyeceğini merak ediyor. 2018 yılı MTV nasıl hesaplanır? Dün gece kabul edilene torba yasa ile birlikte bir çok vergi oranı değişti. Peki buyıl hangi araca ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek? Nasıl hesaplanır?

MTV hesaplama nasıl yapılır, ne kadar vergi ödeyeceğim aramaları Google’da popüler oldu. MTV zammı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne getirilen düzenleme ile sürücülerin motor hacmi yüksek araç alıp yüksek vergi ödemektense, daha düşük motor hacimli araçlara mı yönelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır? Daha önceleri aracın yaşına ve motor hacmine göre hesaplanan MTV'ye bir de ‘taşıt değeri' ibaresi eklendi. İşte 2018 MTV vergisinin araçlara göre değeri…

MTV ZAMMI NE KADAR?

Kabul edilen tasarıya göre, Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, bin 300'ün üzerinde yüzde 25, 1 Ocak 2018 taraihinden itibaren bin 300 motordan büyük sıfır araç alacaklar için zam aralığı yüzde 25-50 arttırılacak.

NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi MTV hesaplama sayfası üzerinden yapacağınız sorgulamalar güncel olmayabilir. Yazımızda bulunan tablolardan aracınıza ne kadar vergi ödeyeceğiniz öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linkten MTV hesaplama sayfasına ulaşabilirsiniz.

2017 MTV HESAPLAMA VE ÖDEME SAYFASI

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

TAŞIT DEĞERİ NEDİR?

Taşıt değeri basit olarak, araçların vergisiz fiyatı' anlamına gelir.