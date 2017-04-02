Mutluluk ve eşitlikte sınıfta kaldık

﻿Toplam milli gelirinin 856.8 milyar dolara gerilemesine rağmen bu büyüklükle dünyanın ilk 20 ülkesi arasındaki yerini koruyan Türkiye, halkın yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi ölçütler dikkate alındığında ilk 70’te zor yer bulabiliyor.

﻿Toplam milli gelirinin 856.8 milyar dolara gerilemesine rağmen bu büyüklükle dünyanın ilk 20 ülkesi arasındaki yerini koruyan Türkiye, halkın yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi ölçütler dikkate alındığında ilk 70’te zor yer bulabiliyor.

İngiltere'deki New Economics Foundation adlı düşünce kuruluşunun hazırladığı Mutlu Gezegen Endeksi'nde Türkiye, 140 ülke içinde 68'inci oldu. Birleşmiş Milletler, Gallup World Poll ve Global Footprint Network gibi uluslararası kuruluşların verilerinin kullanıldığı endeks; ortalama ömür, mutluluk düzeyi, eşitlik seviyesi ve ekolojik ayak izi gibi ölçütlere dayandırıldı. Endekste en üst sıradaki ekonomisi gelişmiş ülkenin Norveç (12) olması dikkat çekiyor. Sıralamada İspanya 15'inci, Brezilya 23'üncü, İsviçre 24'üncü, İngiltere 34'üncü, Almanya 49'uncu olabildi. 26.4'lük endeks puanı ile 68'inci olan Türkiye, 10 üzerinden 5.3'lük mutluluk puanıyla “vasat” not alırken, ortalama ömrün uzunluğu ve eşitsizlik düzeyi bakımından da orta sıralarda yer aldı. Türkiye ömür ortalamasında 53'üncü,mutlulukta 70'inci, eşitlikte 59'uncu, çevre dostluğunda ise 61'inci olabildi.

KOSTA RİKA ÖRNEK ÜLKE

Raporda örnek ülke olarak gösterilen Kosta Rika'nın “ekolojik ayak izi” ABD'ninkinin üçte biri kadar. Kullanılan elektriğin yüzde 99'unu yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Kosta Rika, 2021'de tamamen “karbonsuz” ekonomiye geçmeyi hedefliyor. Ordusunu 1949'da lağveden Kosta Rika, kaynaklarını eğitim, sağlık ve emekli maaşlarına ayırdı.