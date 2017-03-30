Rahmi Koç: Kutuplaşma gecikmeden giderilmeli!

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Türkiye'nin öncelikle iç sorunlarını çözmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Toplumsal kutuplaşmanın ve derinleşen görüş ayrılıklarının, gecikmeden giderilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

90’ıncı yılını geride bırakan Koç Holding’in 53. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2016 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

“CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK VE ÇAĞDAŞLIK”

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkeler ve bölgeler bazında 2016 yılında ekonomileri iyileştirme gayretlerine rağmen gelir dağılımı eşitsizliğinin farklı platformlarda sık sık dile getirildiğini vurgulayan Rahmi M. Koç, şöyle devam etti:

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“Diğer taraftan mezhep ve hükümranlık çatışmaları ile terör eylemleri birçok ülkede milliyetçi, ayrımcı, korumacı ve içe kapanık siyasi akımların ortaya çıkmasına neden oldu. Böyle bir küresel ortamda tehditlerden korunmak ve çıkabilecek bazı fırsatları kaçırmamak için öncelikle iç sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi hepimizi üzen ve yoran toplumsal kutuplaşmanın ve derinleşen görüş ayrılıklarının, gecikmeden giderilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve çağdaşlık gibi yıllardır ülkemizin saygınlığını artıran ve milletimizi bir arada tutan ilke ve değerlerin ön plana çıkarılarak, rasyonel ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasının yanında yapısal reformların yapılması elzemdir” ifadelerinde bulundu.

Rahmi M. Koç sözlerine şöyle devam etti; “Koç Topluluğu olarak her zaman; ülkemizin sahip olduğu güçlü demografik altyapı, dinamik ve girişimci iş dünyası, eğitimli ve özverili işgücü ve de cazip coğrafi konum sayesinde dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına inandık. Bu özelliklerin yarattığı yüksek potansiyele olan inancımızla tüm belirsizliklere karşın son 5 yıldır hız kesmeden devam ettiğimiz yatırımlarımız sayesinde, bu zorlu dönemlerden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Bundan sonra da önümüzdeki fırsatları ve tehditleri analiz ederek, ülkemize ve hissedarlarımıza yarattığımız değeri artırmaya devam edeceğiz” dedi.

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“FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR NESİLLER’ YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında 2016 yılının Koç Topluluğu açısından farklı bir anlam ve önemi olduğunu hatırlatırken, “Yılın hemen başında sevgili ağabeyim Mustafa Koç’u hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin derin acısını ve şokunu yaşadık. Bu vesileyle, kendisini sevgi, özlem ve rahmetle bir defa daha anıyorum” dedi.

2016’nın hem dünya hem de ülke olarak tarihsel önemde gelişmelerle karşılaşılan bir yıl olduğuna da dikkat çeken Ömer M. Koç, “Ülkemizde yüreklerimizi yakan hain terör saldırılarına ilave olarak, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bir darbe girişimi atlattık. 15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeleri bir daha yaşamamak için aklını ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle ‘Fikri Hür, Vicdanı Hür Nesiller’ yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur” dedi.

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“90 YILDIR İSTİKRARLA TEMSİL ETTİĞİMİZ DEĞERLER”

Ömer M. Koç, 2016 yılının aynı zamanda Koç Topluluğu’nun kuruluşunun 90’ıncı yılı olması açısından da özel bir yıl olduğunu vurgularken şunları söyledi:

“Her bir anı emekle, azimle, heyecanla dolu geçen bu 90 yıl; Koç ailesi, çalışanları, bayileri ve iş ortaklarının birlikte oluşturdukları büyük bir başarı tablosudur. Bu tablo ticari bir başarının ötesinde; ülkesine bağlılığın, insanına, değerlerine sahip çıkmanın ve çok çalışmanın örnek bir yansımasıdır. Elde ettiğimiz başarılar, sadece yarattığımız şirketler veya ürünler değil; 90 yıldır istikrarla temsil ettiğimiz değerlerdir. Her türlü koşulda, karşılaştığımız her zorlukta bizi dimdik ayakta tutan güç; kurumsallığa öncelik veren köklü kültürümüz ile etik iş ilkelerine ve evrensel değerlere olan inancımızdır. Topluluğumuzu lider kılan en önemli özellikler uzun vadeli bakış açımız, ülkemiz için çalışmaya ve paydaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya verdiğimiz önem ve en iyi olma tutkumuzu her koşulda muhafaza etmemizdir. Yıllardır gururla taşıdığımız bu bayrak, ülkemiz için yarattığımız en büyük değerdir.”

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“YENİLİK VE ÖNCÜLÜK KOÇ TOPLULUĞU'NUN EN KÖKLÜ GELENEĞİDİR”

Global iş dünyasının önemli bir değişim geçirdiğini ifade eden Ömer M. Koç, “Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yeni teknolojik dönüşüm, yüz yıldır alışageldiğimiz ekonomik düzenin ve temel üretim felsefesinin kökten değişmesine zemin hazırlıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu değişimde doğru konumlanan ve teknolojik unsurları etkin kullanan şirketlerin güçlerini artırması ve söz sahibi olmaları kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde rekabetin çok çetin olacağı alanlardan birinin de yetkinlik sahibi, nitelikli insan kaynağı olacağını düşünüyorum. Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak ve hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına kaniyim. Teknoloji ve insan kaynağı gücünü, kendi kapasiteleri ve yetkinlikleri çerçevesinde doğru konumlandırabilen kurumlar yakın gelecekte önemli rol sahibi olacaklar. Bu kapsamda biz de Koç Topluluğu olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek için çağa damgasını vuran kavramları çok yakından takip edip, sahip çıkıyoruz. Yenilik ve öncülük Koç Topluluğu’nun en köklü geleneğidir. 100’üncü yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken; kurumsallaşmaya, küreselleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye, ar-ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle büyümeye devam ediyoruz. Belirsizliklerin ve çalkantıların arttığı 2016 yılında da, Topluluk olarak kararlılıkla ve cesaretle yeni yatırımlar yapmaya, istikrarlı büyümeye devam ettik.”

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“ANA SORUMLULUĞUMUZ TOPLULUĞUMUZU GELECEK KUŞAKLARA HAZIRLAMAK”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında 2016’da Topluluk şirketlerinin kendi alanlarındaki üstün başarılarını sürdürdüğüne ve Koç Holding portföyünün kârlı, risklere dayanıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Dünya, geleceğimizi şekillendirecek birçok politik, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne oluyor. Bu büyük dönüşüm ve belirsizlik içinde, Koç Topluluğu olarak değişime öncülük etme felsefemizi koruyor; 90 yılı aşkın süredir başarıyla yaptığımız gibi, zamanın ruhunu okuyarak, hızla, cesaretle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Ana sorumluluğumuzu, Topluluğumuzu sadece önümüzdeki 5 ya da 10 yıla değil, gelecek kuşaklara hazırlamak olarak görüyoruz. Bu hedefle, kendimizi her zaman yeniliyor ve çıtamızı yükseltiyoruz. 2016’da Koç Holding, Borsa İstanbul’daki en değerli şirket konumuna yükseldi. Koç Holding’in halka açık kısmındaki yabancı payındaki artış devam etti ve yüzde 83,6’ya çıktı. Koç Holding net aktif değerine göre sadece yüzde 3’lük bir iskonto ile işlem görme başarısını elde etti. Piyasadaki zorlu koşullara karşın, oldukça cazip koşullarla 7 yıllık bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s tarafından verilen ‘yatırım yapılabilir’ seviyedeki kredi notumuzu koruduk. Gururla belirtmek isterim ki, ülkemizde ar-ge ve inovasyona en çok yatırım yapan, özel sektör ar-ge harcamasının yaklaşık yüzde 12’sini gerçekleştiren ve en çok patent başvurusu yapan topluluğuz. Son 10 yılda yaklaşık 7 milyar TL’lik ar-ge harcaması gerçekleştirdik. Avrupa Komisyonu’nun ar-ge harcamalarının büyüklüğüne göre oluşturduğu ‘Dünyanın en çok ar-ge harcaması yapan 2500 şirketinin 2016 listesinde, Koç Holding ile birlikte 3 Koç Topluluğu şirketi yer aldı.”

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AÇIKLAMAYA GÖRE, KOÇ HOLDİNG’İN YENİ YÖNETİM KURULU ŞÖYLE BELİRLENDİ

Rahmi M. Koç – Şeref Başkanı

Ömer M. Koç – Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç – Başkan Vekili

Semahat S. Arsel – Üye

Temel K. Atay – Üye

Dr. Bülent Bulgurlu – Üye

Caroline N. Koç – Üye

İpek Kıraç – Üye

Levent Çakıroğlu – Üye

Prof. Dr. John H. McArthur – Üye

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer – Üye

Dr. Kwok King Victor Fung – Üye

Muharrem Hilmi Kayhan – Bağımsız Üye

Kutsan Çelebican Bağımsız – Üye

Mustafa Kemal Olgaç Bağımsız – Üye

Jacques Albert Nasser Bağımsız – Üye

Anne Lauvergeon Bağımsız – Üye

Ömer Dinçkök Bağımsız – Üye

TÜRKİYE GSYH’NIN YÜZDE 6’SI, İHRACATIN YÜZDE 9’U

Koç Holding 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2016 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:

– Koç Holding’in 2016 yılı kombine gelirleri yüzde 8 artış ile 161.8 milyar liraya çıktı.

– Koç Holding net konsolide gelirleri 70.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

– Koç Holding’in konsolide faaliyet kârı yüzde 4 artışla 6.9 milyar liraya yükseldi.

– Koç Holding’in konsolide vergi öncesi kârı ise 5.4 milyar lira ve konsolide net dönem kârı 5.3 milyar lira, bunun içindeki ana ortaklık payı da 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

– 2016 yılında konsolide bazda 3.3 milyar lira, Topluluk genelinde kombine bazda ise 6.2 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirildi.

– En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirildi; bu yatırımların, ağırlığı yeni model ve fabrika yatırımları ile kiralık araç filosu alımları oluşturdu.

– Hemen ardından enerji verimliliği, operasyonel etkinlik ve kârlılığı artırıcı projeler, çevre yatırımları ve akaryakıt istasyon yatırımları ile enerji sektörü geldi.

– Çevreye duyarlı yeni model ve teknoloji yatırımlarını sürdüren dayanıklı tüketim sektörü 3’üncü sırada yer aldı.

– Koç Holding’in konsolide toplam varlıkları yüzde 21 artarak 2016 sonunda 88.1 milyar liraya ulaştı.

– Ana ortaklığa ait konsolide özkaynak toplamı ise, elde edilen dönem kârı ve yıl içerisinde gerçekleştirilen sermaye hareketleri neticesinde yüzde 12 artışla, 2016 sonunda 25.8 milyar liraya yükseldi.

– Topluluk şirketlerinin kombine yurt dışı gelirlerinin toplam tutarı 15.6 milyar dolar oldu.

Koç Topluluğu’nun Türkiye ekonomisindeki yeri:

– Kombine gelirler / GSYH’nin yüzde 6’sı

– Toplam ihracat, Türkiye ihracatının yüzde 9’u

– Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri içindeki payı yüzde 20.