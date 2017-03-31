Reza’nın önüne değil yanına yatacaklar

AKP’li bakanlar için zor bir dönemin başladığını söyleyen CHP’li Gürsel Tekin, “ABD’ye gitsinler. Biletler, tüm yolculuk masrafları benden” dedi

CHP'li Gürsel Tekin, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adı 17-25 Aralık soruşturmalarında geçen Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin soruşturmada adı geçen ve istifa eden 4 AKP'li bakana çağrıda bulunarak “Hadi dört bakan, ABD'ye gitsin. Biletler de, tüm yolculuk masrafları da benden.” dedi.

Afyonkarahisar'da konuşan Tekin, 15 Temmuz'un kaçak ismi Adil Öksüz'ün ABD Konsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin tartışmanın, Atilla'nın ABD'de tutuklanmasını tartıştırmamak, gündemi değiştirmek için ortaya atıldığına dikkat çekti.

‘SEN YIKAMAZSAN, EL YIKAR'

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatan Tekin, “17 Aralık'ta 4 çalan, bir de başçalan vardı. 4 çalanın nasıl kurtulduğunu biliyoruz. Bunlar suçsuz oldu ve affettirdiler. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Dedik ki kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayalım. Eğer kendi çamaşırınızı kendiniz yıkamazsanız, elin oğlu sizin çamaşırınızı yıkar. Size de öyle bir fatura çıkarır ki altından kalkamazsınız. Tam altından kalkarken, bu 4 bakanın yakını ve 17 Aralık'ın baş şebekesinden bir işadamı ABD'de gözaltına alındı ve tutuklandı” dedi.

Tekin, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in Rıza Sarraf'a “senin önüne ben yatarım ya” sözlerini anımsatarak, “Şimdi önünde değil, yanında yatacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bankasının genel müdür yardımcısı yakalanıyor, bunu laga lugaya getirmek için hemen ABD'yi başka şekilde gündeme getiriyorsunuz. Bu istihbarat bilgisini dün mü aldınız. ABD'nin Adil Öksüz'ü aradığı dün mü hatırınıza geldi üzerinden 8 ay geçmişken” ifadelerini kullandı.

TORUNUNDAN HESAP SORARLAR

Tekin, ABD'de tutuklanan Halk Bankası yöneticisinin “saf saf” gittiğini belirterek, “Bu 4 bakan da bir gitsin biletlerini de ben alayım. Ben ödeyeyim bilet paralarını. 17 Aralık ile ilişkisi olanların hepsinin masrafları bana ait. Yiğitseniz buyurun. Dünyadaki hukuk sistemleri böyledir. Suça bulaşırsanız böyledir” dedi.

Yolsuzluklara karışanların suçtan sıyrılamayacaklarını vurgulayan CHP'li Gürsel Tekin, “Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Kim ne yaptıysa yanına kâr kalmayacak. Hangi anayasayı, hukuk sistemini değiştirirseniz değiştirin, hangi savcıyı hâkimi zapturapt altına alırsanız alın; bir gün hesap vereceksiniz. Sizin ömrünüz vefa etmeyebilir ama çocuklarınızdan torunlarınıza kadar hesap sorulacaktır. Sadece hukuki hesap değil ilahi adalet de hesap soracaktır” diye konuştu.