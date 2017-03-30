Rus turistler geri dönüyor

Türkiye'ye Şubat'ta gelen Rus turist sayısı yüzde 95.6 arttı. Toplam turist sayısı ise yüzde 6.51 azalışla 1.16 milyon oldu.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı devam eden güvenlik endişelerinin etkisiyle Şubat ayında da düşüşünü sürdürerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.51 azalışla 1.16 milyon kişi olurken, Rusya ile düzelen ilişkiler paralelinde Rus turist sayısı yüzde 95.6 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Şubat ayında Rus ziyaretçi sayısı 39,261 kişi oldu.

GELİR SEVİYESİ YÜKSEK ÜLKELERDE SERT DÜŞÜŞ

Gelir düzeyi nispeten yüksek yani güvenlik endişelerine daha hassas olan İtalya, Fransa, Japonya gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında çift haneli düşüşler Şubat ayında da devam etti. Buna göre Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı Şubat’ta yüzde 30, Japon ziyaretçi sayısı yüzde 37, Fransa’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 23, İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 21, İtalya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 36 azaldı. Son dönemde Türkiye’de artan terör saldırıları, Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi düşüşe neden oluyor.

İRANLI SAYISI ARTTI

Buna karşılık gelen ziyaretçiler arasında en büyük paya sahip olan ülkelerden biri olan İranlı ziyaretçi sayısı yüzde 4.51 arttı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), turizmde bu yıl İran’ın iyimser beklentilerin en fazla yoğunlaştığı pazar olarak öne çıktığını ve yüzde 20 civarı artışla 2 milyon İranlı turist hedeflendiğini duyurmuştu. Yılın ilk iki ayında gelen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.12 azalarak 2.22 milyon oldu. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalışla 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Türkiye ve Rusya arasındaki uçak düşürme krizinin ardından 2016 yılında Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866,256 kişiye gerilemişti. Rus ziyaretçi sayısı 2014’te 4.48 milyon, 2015’te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Rusya pazarında ciddi bir toparlanma gözlenen turizm sektöründe bu yılın 2016’dan daha iyi geçeceğini söylemişti. İngiliz tur işletmecisi Thomas Cook Group ise Türkiye ve Mısır’ı turistlerin tekrar ziyaret etmeye başladıklarını dün açıkladı. Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy da 2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının beş milyona çıkmasını beklediğini daha önce açıklamıştı. Rusya ve güvenlik endişeleri ile 2016’da Türkiye ekonomisi 11 milyon turist, ve yaklaşık 8 milyar dolar kaybetti.

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