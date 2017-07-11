Rüzgar türbini kanadı fabrikası açıldı

General Electric (GE) bünyesinde faaliyet gösteren LM Wind Power, İzmir'in Bergama İlçesi'nde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikasında üretime başladı. Fabrika'nın resmi açılış töreninde üretilen ilk kanadın üzeri katılımcılar tarafından imzalanırken, ikinci kanadın birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Fabrika'nın yılda 500 megavat kapasite ile üretim ve dağıtım yapması planlandı.

GE Yenilenebilir Enerji bünyesine bu yılın başında katılan LM Wind Power, Bergama’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yılda 500 megavat kapasite ile rüzgar türbini kanadı fabrikasını faaliyete geçirdi. Türkiye’ye yapılan 50 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün ürünü olan fabrika, bölgede 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak. Tesiste halihazırda çalışan 287 çalışanın yüzde 24’ü ise kadınlardan oluşuyor.

Bu yılın başında Bergama’da Mükemmeliyet Merkezi’ni faaliyete geçiren şirket, çalışanlarına gelişmiş kanat üretimi ve endüstriyle beceriler edinme ve gelişme imkanı tanıyor. Fabrika, Türkiye’de hızlı büyüyen rüzgar endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Türkiye’de 2023 yılına kadar 20 GW bir hedefle sürdürülebilir büyüme hedeflenen sektörde her yıl yeni rüzgar eneriisi kurulumları da sürüyor. LM Wind Power’ın Bergama’da hizmete giren fabrikasının açılış törenine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Vali Yardımcısı Hüseyin Can, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canata, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama OSB Başkanı Ahmet Felek, GE ve LM Wind Power yetkililileri katıldı.

GURUR VE HEYECAN

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, törende yaptığı konuşmada “Ülke olarak istihdam seferberliği başlattığımız dönemde, Bergama OSB’de hayata geçirilen ve ilk etapta 450 kişiye istihdam sağlayacak bu önemli yatırım dolayısıyla son derece mutluyum” dedi. LM Wind Power CEO’su Marc de Jong yaptığı konuşmada “GE ve Bergama’daki iş ortaklarımızla bu gelişmeyi kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyümemizi yeni bir ülkede sürdürüyoruz. Burası yürütümüz operasyonlar için son derece çekici bir lokasyon. Bergama’ya zaman ve kaynak anlamında önemli yatırımlar yaptık. Rüzgar enerjisi endüstrisinin büyüyerek ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

‘YENİLEBİLİR ENERİ YATIRIMLARI ÇOK ÖNEMLİ’

GE Yenilenebilir Enerji CEO’su Jerome Pecresse, GE’nin yenilenebilir enerji ve ve özellikle rüzgar alanında son derece ümit vaat eden bir ülke olduğunu söylediği Türkiye’de toplam 2 bin çalışana sahip 8 tesis ile faaliyet gösterdiğini söyledi. Pecresse, “LM Wind Power’ı bünyesine katan GE, enerji üretiminin en hızlı büyüyen bu segmentinde daha iyi rekabet edebilmek adına kanat tasarımını ve üretimini rüzgar türbini iş alanı ile birleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki rüzgar sektörü, kurulu rüzgar gücünü 6 GW’ın üzerine çıkararak bir dönüm noktasına ulaştı” dedi.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ise 1948 yılından bu yana havacılık ulaşım, enerji, sağlık, inovasyon gibi öncelikli sektörlerde yatırım yaptıklarını, Türkiye’de yerel üretim ihracat ve istihdamı desteklediklerini söyledi. Özsoy, “Türkiye’de enerji çeşitliliğinin arttırılması, dışa bağımlılığımızın azaltılması nedenlerinden dolayı yenilebilir eneri yatırımları çok önemli. Türkiye 2023 yılında elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji oranın yüzde 30’e çıkarmayı hedefliyor. Buna katkı sağlayacağız” diye konuştu. Mamay ise personelin özveriyle çalıştığını, LM Wind Power’ın Hindistan ve Çin’deki fabrikalarında eğitim aldıklarını söyledi.

ÇEVRE YATIRIMLARINDA TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI KENTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha temiz ve daha yaşanabilir bir İzmir için fabrikanın açılmasına çok önem verdiğini söyledi. İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarında Türkiye’nin en başarılı kenti olduğunu belirten Kocaoğlu, “Bu yatırımın İzmir’e yapmaya karar verenlere teşekkür ediyorum” dedi. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, fabrikanın Bergama’nın geçmişten beri bilinen çevre duyarlılığına uyan bir yatırım olduğunu söyledi. Açılış konuşmalarının ardından fabrikada üretilen ikinci rüzgar türbin kanadının birleştirlemesi işlemi izlendi. Bu işlemi protokol ve tüm çalışanlar telefon veya fotograf makinalarıyla görüntüledi. Ardından tüm katılımcılar, ilk üretilen kanadı imzaladı. Kimi sadece adını ve imzasını attık. Kimi ise duygularını ve dileklerini yazdı.

DHA