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Simit Sarayı için büyük para!

Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Araplara satıldığı dün açıklanırken fiyat detayları ortaya çıktı. Şirketin yüzde 10'u için 100 milyon dolar ödendi.

08:1319 Temmuz 2017
Ekonomi
Simit Sarayı için büyük para!
Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Araplara satıldığı dün açıklanırken fiyat detayları ortaya çıktı. Şirketin yüzde 10'u için 100 milyon dolar ödendi.

Hürriyet Gazetesi’nden Sefer Levent’in haberine göre Suudi grup Simit Sarayı’nın yüzde 10’unu 100 milyon dolara satın aldı. Simit Sarayı’nın toplam değeri ise bu rakam üzerinden hesaplandığında 1 milyar dolar oluyor.

Söz konusu anlaşma 100 milyon dolar civarında bir bedelle gerçekleşti. Ayrıca Simit Sarayı'nın aralarında Goldman Sachs, Merril Lynch ve HSBC'nin de bulunduğu kuruluşlarla temasta olduğu ve 2018 yılında Londra Borsası'nda yapılacak halka arz için çalışma yürüttüğü de öğrenildi.

Londra'daki finans çevreleri, her yıl dünya genelinde açtığı şubelerle yüzde 100'e yakın büyüme gösteren şirketin İngiltere'deki halka arzdan 400 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Şirketin ihracatının 150 milyon doları aştığı da ifade edilirken eğer borsa operasyonu da gerçekleşirse Simit Sarayı Suudi ortaklığında Londra'da işlem gören bir şirket haline gelecek ve uluslararası ününü pekiştirecek.

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Son güncelleme: 08:1719.07.2017
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