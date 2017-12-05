Yeni taşeron düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Kamu idarelerindeki taşeronlar sürekli işçi kadrosuna alınacak, belediye ve il özel idarelerindeki taşeronlar işçi kadrosuna alınacak. 4/C'li mevsimlik işçiler de 4/B kadrosuna alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında taşeron işçiler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada yeni taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Sarıeroğlu şu ifadeleri kullandı:

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz.

Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak.

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler.

4/C‘li kardeşlerimizi de unutmadık, 4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Yeni düzenlemenin, 4/C'li kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

Mevsimlik çalışan geçici işçi kardeşlerimizi de unutmadık. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz.