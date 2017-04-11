‘Tavan uygulaması çapraz satışla aşılır’

Getirilen tavan fiyat uygulamasıyla trafik sigortasında yeni bir dönemin başladığını belirten Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, otomobillerde zorunlu trafik sigortası primlerinde ciddi indirimler getiren bu uygulamanın, diğer taraftan sigorta şirketlerini mali olarak zorlayabileceğine dikkat çekti.

Nihat Kırmızı, açıklamasında şunların altını çizdi: “Sigorta primlerinde ortalama yüzde 20 indirim getiren bu uygulama, şirketler açısından bakıldığında maliyetleri epeyi zorlayacak gibi gözüküyor. Bu kapsamda tüm sektörü koruyacak bir iş planı yapılması gerekiyor. Şirket olarak bu yeni uygulamanın tüm talimatlarına uyum sağlayarak, diğer taraftan da iş ortaklarımız olan acentelerimizin menfaatlerini gözeten ve çapraz satışla karlı diğer ürünlerin satışını arttıran bir yaklaşım sergilememiz gerektiğine inanıyorum. Bu bakış açısıyla ilerleyerek, yeni düzenlemeyle olabilmesi muhtemel zararları diğer ürün satışlarıyla önleme yoluna gidilecek.

Şirket olarak başta acentelerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımızı koruyan bir iş planı yapacağız. Sigorta sektörünün önemli paydaşları olan acentelerimizi görmezden gelip yok sayamayız. Acentelerimizin de bu bilinçle oto dışı karlı ürünlere yönelmelerini beklemekteyiz. Şirket olarak karlılığımızı sürdürürken acentelerimizin de varlığını sürdürecek çalışmalar yapacağız.”

“Mali yapımız, karlılığımız ve iş ortaklarımızın kazanımlarını esas alacağız”

Tavan fiyat uygulaması konusunda yapılması gereken iş planı hakkında bilgi veren Kırmızı, “Yapılacak indirimlerle, sektörün karlılığı ve mali yapısının ne oranda etkileneceği göz önünde bulunduruldu. Doğa Sigorta olarak yapacağımız iş planında mali yapımız ve karlılığımız ile iş ortaklarımızın kazanımlarının devamlılığı esas alan bir yaklaşım sunacağız. Milyarlarca lira hasar ödeyen, yarattığı istihdamla ekonomiye ciddi katkı sağlayan sektörümüzün süreklilik kazanması adına tüm sektör temsilcilerine çok iş düşüyor. Yapılacak doğru planlama ile hem iş ortaklarımız hem sektörümüz hem de ekonomimiz kazanmayı sürdürecektir” diye konuştu.