THY işçisine Esaret’in Bedeli’ni yaşatıyor

İşçilerine 'zam yapamıyoruz yoksa sizi işten çıkarmak zorunda kalacağız' diyen Türk Hava Yolları reklam yıldızı olarak Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile anlaştı. 30 uçağı hangarda çekili durumdan olan THY 30 saniyelik reklamın 5 milyon dolar olduğu Superbowl finalinde boy gösterecek.

İşçilerine 'zam yapamıyoruz yoksa sizi işten çıkarmak zorunda kalacağız' diyen Türk Hava Yolları reklam yıldızı olarak Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile anlaştı. 30 uçağı hangarda çekili durumdan olan THY 30 saniyelik reklamın 5 milyon dolar olduğu Superbowl finalinde boy gösterecek.

Dünyaca ünlü sponsorluk anlaşmalarına harcadığı paralarla gündeme gelen Türk Hava Yolları en son Morgan Freeman’la reklam yıldızı olarak anlaştı.

Esaretin Bedeli filmindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Oscar ödüllü Freeman’a THY’nin kaç para ödediği açıklanmadı. Freeman’ın oynayacağı THY reklamları Superbowl finalinin devre arasında yayımlanacak. ABD’deki amerikan futbolunun finallerini anlatan superbowl reklam yayınlama ücretinin en pahalı olduğu etkinliklerden biri.

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Finalleri yayımlayan CBS kanalının CEO’su Leslie Monves geçen sene yaptığı açıklamada 30 saniyelik bir reklamın 5 milyon dolara yayımlandığını belirtmişti. THY’nin Superbowl için kaç saniyelik bir reklam filmi düşündüğü veya Freeman’a ne kadar ücret ödeyeceği bilinmiyor.

Bilinen tek şey ise THY’nin ekonomik olarak zor bir senenin beklediği. 30 uçağını hangara çeken Türk Hava Yolları bu sene işçilere zam yapmama önerisinde bulundu. THY Hava-İş sendikasına işçilere zam yaparsa işten çıkarmalar olacağını söyledi.

Hava-İş yönetimi de konuyu işçilerine soracağını ifade etti.

‘BİZ THY’Yİ UYARDIK’

THY’nin aşırı reklam harcamaları konusunda kurumu görevdeyken uyardıklarını belirten eski Hava-İş Başkanı Atilay Ayçin, “THY yönetiminin AKP ile değiştiği günden bu güne yanlış politikaların geldiği bir sonuç bu. Yönetime geldiklerine büyük tartışmalar yaşadık. Havacılıkla ilgisi olmayan ama sadece AKP etiketini taşıdıkları için en üst düzeye oturtulan insanların bir şirketi getirebileceği nokta budur” dedi.

Ayçin, “O dönem uçak alımıyla ilgili olsun. Açılan meydanlarla ilgili olsun. Gerek büyüme politikalarıyla ilgili olsun biz sendika olarak kendilerini uyardık. Yanlış gidiyorsunuz. Bunun sonucu duvara toslayacaksınız dedik. Açıklamasında bulundu.

Sendika aracılığıyla işçilerin işsiz kalmakla korkutulduğunu belirten Ayçin, “Personele aylık 200-300 TL’den vazgeç diyorsunuz. Hollywood yıldızına o kadar para veriyorsunuz. Bu hoş değil” değerlendirmesine bulundu. 79 yaşındaki Freeman Million Dollar Baby, Bruce Almighty, Seven, Batman ve Esaretin Bedeli gibi pek çok ünlü yapımda yer aldı.