Türk çalışanın belini yüksek vergi büktü

Türkiye’de ücretli çalışanların gelirinin yüzde 36’sından fazlası vergilerle uçup gidiyor. Brüt ücretlerden yapılan vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinden kaynaklı refah kaybını ifade eden “vergi kaması” oranının yüksekliği bakımından Türkiye, 35 ülke içinde 8’inci oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) “Ücretlerin Vergilendirilmesi 2015-2016” başlıklı raporuna göre, Türkiye'de 2 çocuklu ve eşi çalışmayan bir ücretlinin brüt aylığından yapılan gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerinin toplamı, aylığın yüzde 36.4'ünü buluyor. Bu kesintilerin yüzde 8.7'sini gelir vergisi, yüzde 12.8'ini çalışandan kesilen sosyal güvenlik kesintisi oluşturuyor. İşverenden de yüzde 14.9'luk sosyal güvenlik kesintisi yapılıyor.

OECD ülkeleri genelinde ise 2 çocuklu ve tek çalışanlı bir aile için vergi kaması yüzde 26.6'da kalırken, gelir vergisi yüzde 8.8, çalışandan yapılan sosyal güvenlik katkısı kesintisi yüzde 8.2'de kaldı.

YILLIK GELİR 21 BİN DOLAR

Türkiye'de vergi kaması bekar ve çocuksuz çalışanlar için yüzde 38.1'i bulurken, çocuksuz çiftler için yüzde 35.8, 2 çocuklu ve 2 çalışanlı bir aile için ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Hesaplamalara göre, gelir vergisi aile tipi ve ücret seviyesine göre yüzde 7.4 ile yüzde 16.9 arasında değişiklik gösteriyor.

İki çocuklu bir ailenin yıllık geliri satın alma gücü paritesine göre 28 bin 99 dolar olarak hesaplanırken, net gelir ise 21 bin 4 dolar oldu. OECD ortalamasında ise brüt gelirin 43 bin 109 dolar, net gelirin 36 bin 643 dolar olduğu belirtildi.