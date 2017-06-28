Türkiye’nin kısa altın serüveni

Hükümet yastık altındaki altınları piyasaya çıkartmaya çalışıyor. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre Türkiye'deki yastık altı altınların değeri 145 milyar dolar.

Piyasa nakit sıkıntısı çekerken vatandaş kazandığını borca esnaf uygun kredisini vergi dairelerine yatırıyor. Hal böyle olunca hükümet ekonomiyi canlandırmak için sık sık yastık altındaki altınların piyasaya çıkması gerektiği vurgusunu yapıyor.

Dünya Altın Konseyi’nin 2015 raporuna göre ekonomiyi canlandırmak için hayati öneme sahip olan yastık altı altınların Türkiye’deki değeri 145 milyar dolar.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek geçen günlerde yaptığı açıklamada bu altınların ekonomiye kazandırılması için altın tahvili sistemi çalışmalarında sona geldiklerini söyledi. Oluşacak yeni sistemde vatandaş altınını bankaya yatıracak ve bunun karşılığında ona bir tahvil verilecek.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Vadesi geldiğinde tahvilin getirisi vatandaşa ödenecek. Böylece saklanan altınlar da piyasada işletilmiş olacak. Vatandaş altınını Ziraat Bankası’na belirli günlerde yatıracak. Ara dönemde yatırımcılara TL olarak verilecek ek getiriler, Ziraat Bankasında vatandaş adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak. Vade sonunda ise talep etmesi durumunda Darphane tarafından basılan çeyrek altınlar vatandaşa teslim edilecek

Peki ya Türkiye altın açısından zengin bir ülke mi? Cevap hem evet hem hayır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin yüzölçümü dünyanın yüzde 0.5’ine denk geliyor. Fakat altın rezervimizin oranı dünyanın yüzde 2’si bu kapsamda altın rezervimiz güçlü dursa da Türkiye ihraç ettiği altından çok daha fazlasını ithal ediyor.

Türkiye son 20 yılda ortalama 156 ton altın ithal ederken Anadolu’da altının serüveni milattan önce 5000 yılına kadar uzanıyor. Dünyada ilk altın parayı Anadolu topraklarındaki Lidyalılar M.Ö 700 yılında kullanmaya başladı.

Osmanlı döneminin son altın madeni Çanakkale Kartaldağı, Astyra madeni olurken 1935 yılında kurulan Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ile altın çalışmaları daha profesyonel bir alana taşındı.

Türkiye’nin liberal ekonomi politikalarında doğru hızla koştuğu 80’li yılların ortasından bu yana 17 özel şirket altın çıkarmak için Türkiye’ye geldi. Cumhuriyet tarihimizin ilk altın madeni ise İzmir-Bergama’da kuruldu.

Türk tarihi boyunca altın devletlerin sembollerinin yapımında hükümdarlık simgesi olarak kullanıldı. Dünyada bulunan en büyük altın kütlesi 72 kilogram ağırlığında Avustralya Victoria’da çıkarılan Welcome Stranger oldu.

2015 sonu itibariyle dünyada 182 bin ton altın çıkarıldı. Kenarları 21 metre uzunluğunda bir kare küpe denk gelen bu altının toplam maddi değeri bugünün ons fiyatı ile 8 trilyon dolara tekabül ediyor.

