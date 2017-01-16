Ulaştırma Bakanı Arslan: İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde Türk Lirası kullanılmaya başlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanılmaya başlandığını açıkladı. Arslan, "Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa Limanlarında ABD Doları günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirilen tüm liman hizmetlerini 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 3,50 ABD Doları üzerinden Türk Lirasına çevirerek yeniden belirlendi. Böylece hem döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildi hem de ihracatın desteklenmesini sağlandı" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanılmaya başlandığını açıkladı. Arslan, "Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa Limanlarında ABD Doları günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirilen tüm liman hizmetlerini 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 3,50 ABD Doları üzerinden Türk Lirasına çevirerek yeniden belirlendi. Böylece hem döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildi hem de ihracatın desteklenmesini sağlandı" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan’ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

“Ülke olarak, dış mihraklar ve onların maşaları olan terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen kanlı eylemlerle milletimiz sindirilmeye ve ayrıştırılmaya çalışıldığı kadar aynı şekilde döviz üzerinde yapılan spekülatif hareketlerle de ekonomimizin çökertilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Lanetle andığımız 15 Temmuz’da yaşanan meşum hadiseden sonra gösterdiğimiz milli birlik ve beraberlik duygusunu bugün ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlar içinde göstermeli ve aynı milli birlik ruhu içinde hareket ederek bu oyunları bozmalıyız. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına, Türk lirasına dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın, altın değer kazansın’ çağrısı doğrultusunda yabancı para birimleri karşısında milli paramızı korumak adına başlatılan uygulamaya bakanlığımız uhdesinde bulunan PTT ve TÜRKSAT’tan sonra TCDD de katıldı. Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanmaya başlandı. Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa Limanlarında ABD Doları günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirilen tüm liman hizmetlerini 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 3,50 ABD Doları üzerinden Türk Lirasına çevirerek yeniden belirlendi. Böylece hem döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildi hem de ihracatın desteklenmesini sağlandı.”

DHA