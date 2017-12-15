Yüz yüze gizemli Bitcoin ticareti

Hemen hemen her gün rekor kıran Bitcoin'in İstanbul'da bir site üzerinden yüz yüze ticareti yapılıyor. Aracılar ile satıcılar site üzerinden iletişim kurup AVM'ler veya belli bazı kafeler gibi belirli noktalarda buluşup anlaşıyorlar. Uzmanlara göre illegal yollardan kazanılan paralar da bu yöntemle Bitcoin'e dönüştürüldükten sonra tekrar yüz yüze ticaret ile nakde çevriliyor. Ayrıca aracıların bitcoin aldıkları paraları legal yollardan elde edilmiş olsa bile devlete bu satış için vergi ödenmiyor.

CAN MUMAY/BARIŞ ÖZKAN

Sık sık kırdığı rekorlarla, nadiren düşen değeriyle, bazen de uzmanların ‘Aman ha uzak durun!’ uyarılarıyla gündeme geliyor. Antalya’da uğruna cinayet işlenen, İstanbul’da 12 milyon lira değerinde gaspa neden olan kripto para birimi Bitcoin’den bahsediyoruz.

Kripto para birimi Bitcoin kırdığı rekorlarla tüm dünyada haber olmaya devam ederken ülkemizde henüz her kesim tarafından bilinmiyor. Ancak dijital para alanında yaşanan bu gelişmelere uzun süre kayıtsız kalınmayacak gibi.

Kripto para ile ilgili hergün yeni bir haber okurken, ülkemizde, Yüz yüze Bitcoin alışverişi için aracı olan bir site kurulduğu ortaya çıktı.

Söz konusu siteye göre Türkiye’de yüz yüze Bitcoin satışı yapan İstanbul’da 17, İzmir’de 4, Yalova’da ise 1 kişi bulunuyor.

Bu kişilerle site üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Bitcoin satışına aracı olan kişilerin yapacakları işlemlerin bir alt sınırı oluyor. Örneğin bazı kullanıcılar 5 bin dolar ve 100 bin dolar arasında işlem yaparken, bazı kullanıcılar da Türk lirası üzerinden işlem yapıyorlar. İşlem sınırı 500 TL ile 1 milyon TL arasında değişebiliyor. Bazısında ise işlem limiti 5 bin dolar ile 500.000 dolar arasında değişiyor. Sozcu.com.tr olarak görüşmek istediğimiz Bitcoin satıcıları telefonlarımıza dönüş yapmadı.

BULUŞULACAK YERLER BELİRLİ

Bitcoin almak isteyenlere aracı olan kişiler alıcılarla sadece belirli noktalarda buluşuyor. Bazı satıcılar ise saat aralığı bile veriyor. Satış için buluşulan yerler arasında İstanbul’da Fatih, Suadiye, Beyazıt, Beşiktaş, Şişli gibi semtler ile alış veriş merkezleri bulunuyor. Bir kişi ise sadece Fatih’teki bir AVM’de müşterileriyle görüşüyor.

Bitcoin’ini satan biri dünyaca ünlü kahve zincirinin Suadiye şubesinde görüşmeyi kabul ediyor.

NİYET İYİ DEĞİL

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Blockchain teknolojisinin çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu alanı iyi takip etmesi gerektiğini söylerken yüzyüze bitcoin ticareti yapan insanların niyetlerinin kötü olduğunu belirtti. Kurtuluş, “Terör finansmanı, kara para, kumar parasını bitcoin ile topluyorlar. Bu parayı daha sonra nakde çevirmeleri gerekiyor” diyor. Yani illegal yollardan kazanılan para bitcoin alınarak aklanıyor ve daha sonra tekrar nakde çevrilerek sisteme sokuluyor. Güney Kore'nin bu yüzden bitcoin transferini yasakladığını anlatan Kurtuluş ülkede coin fiyatlarının yüzde 20 pahalandığını açıkladı.

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