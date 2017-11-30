Konutta en çok kazandıran İzmir

İzmir’de inşa edilen konutların değeri son bir yılda yüzde 20 artarken İstanbul’da bu rakam yüzde 6.40, Ankara’da 7.65 seviyesinde kaldı.

Son dönemde gayrimenkul piyasasının parlayan yıldızı olan İzmir, konut fiyat artışında hem İstanbul'a hem de İzmir'e fark attı. Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Eylül 2017 itibariyle İzmir'de son bir yılda konut fiyatları yüzde 19.82 artış gösterdi. İstanbul'da bu oran yüzde 6.40 seviyesinde kalırken, Ankara'da yüzde 7.65 oldu. Konut Fiyat Endeksi'ndeki yükselişte İstanbul'a göre üç kat daha fazla değerlenen İzmir'de metrekare ortalama birim fiyatı 2 bin 555 liraya çıktı. İzmir'de Yeni Konutlar Fiyat Endeksi yüzde 20.79, Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de yüzde 20.07 artış gösterdi. Türkiye'de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerinin izlendiği Hedonik Konut Fiyat Endeksi İzmir'de son bir yılda yüzde 16.77 yükselirken, bu rakam İstanbul'da 5.71, Ankara'da 7.58 oldu.

DÜNYADA İLK 10'DA

Dünyanın önde gelen 150 kenti içinde İzmir, konut artış liginde ilk 8 arasına girmeyi başardı. Dünya genelinde faaliyet gösteren İngiliz gayrimenkul şirketi Knight Frank'in yayımladığı ikinci çeyrek raporuna göre İzmir, Haziran 2017 itibarıyla 1 yıl içinde konut fiyatlarındaki yüzde 20'lik artışla prim liginde sekizinci oldu. Aynı dönemde konut fiyatlarının yüzde 10.5 arttığı İstanbul araştırmaya dahil edilen 150 kent içinde 38'inci olurken, Ankara yüzde 8.5 ile 49'uncu oldu.

SATIŞLAR ARTIYOR

İzmir'de konut metrekare fiyatlarının İstanbul ve Ankara'ya göre daha ucuz olması, ulaşım ağı güçlü ve üniversitelere yakın lokasyonlarda yatırımcı amaçlı alımların fazlalaşması nedeniyle satışların yükseldiği ifade ediliyor. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi nedeniyle Çeşme, Urla, Seferihisar gibi turistik bölgelere olan ilginin yanı sıra, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da son dönemde 1+1 ve 2+1 dairelere olan talebin artmasının gayrimenkul piyasasını pozitif yönde etkilediği belirtiliyor. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı konut satış rakamlarında da görülüyor. Ocak – Ekim 2017 dönemini kapsayan verilere göre, İzmir'de yılın ilk 10 ayında toplam 68 bin 519 konut el değiştirdi. Geçen yıl söz konusu dönemde satılan konut sayısı 64 bin 450 adet seviyesindeydi. İlde satılan konutların 27 bin 739 adedi birinci el, 40 bin 780 adedi ise ikinci el konutlardan oluştu. İzmir'de yılın ilk 10 ayında el değiştiren evlerin, 26 bin 464 adedi konut kredisi ile alınırken, 42 bin 55 adedi ise peşin veya senetle satın alındı.

67 bin yeni konut daha

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak – Eylül 2017 döneminde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarına dair istatistiklerine göre İzmir'de yılın ilk dokuz ayında 10 bin 687 binaya yapı ruhsatı verildi. Bu binalarda toplam 67 bin 41 adet konut yer alıyor. Verilere göre 11 milyon 354 bin metrekare yüzölçümüne sahip bu yapıların 6 milyon 494 bini konut, 2 milyon 565 bini konut dışı, 2 milyon 294 bini ise otel, hastane, okul vb. ortak kullanım alanı olacak. Söz konusu binaların toplam değeri 11 milyar 55 milyon lira.Ocak – Eylül 2017 döneminde belediyeler tarafından İzmir'de 7 bin 167 binaya yapı kullanım izni verildi. Toplam yüzölçümü 6 milyon 582 bin metrekare, değeri 6.2 milyar olan bu binalarda 36 bin 198 adet konut yer alıyor.

En çok Buca'da konut el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İzmir'deki tüm ilçeler incelendiğinde 2017 yılının ilk 10 ayında 8 bin 179 konut satışı ile Buca kentte en çok satılan ilçe oldu. 7 bin 786 konut satışı ile Karşıyaka ikinci olurken, bu ilçeyi 5 bin 357 adetle Karabağlar, 5 bin 206 adetle Torbalı ve 4 bin 552 adetle Çiğli ilçeleri takip etti. Son dönemde gayrimenkul geliştiricilerin ilgisini çeken Bayraklı'da 3 bin 553, Bornova'da ise 3 bin 589 konut el değiştirdi.