Uplife Kadıköy görücüye çıktı

Teknik Yapı’nın 830 lüks rezidans daireden oluşan ve Fikirtepe'de yükselen Uplife Kadıköy projesi, 484 bin liradan başlayan fiyat ve 240 ay vade veya 100 ay sıfır faiz avantajı ile satışa çıkıyor

Teknik Yapı’nın 830 lüks rezidans daireden oluşan ve Fikirtepe'de yükselen Uplife Kadıköy projesi, 484 bin liradan başlayan fiyat ve 240 ay vade veya 100 ay sıfır faiz avantajı ile satışa çıkıyor

Teknik Yapı, Türkiye'de yatırımcısına en çok kazandıran projeler olarak yakın tarihimize imza atan UP efsanesi ile geri dönüyor. Kentsel dönüşüm hamlesinin pilot uygulaması Fikirtepe'de ilk proje ruhsatı alan, ilk kat irtifakı kuran ve ilk proje teslimi yapan Teknik Yapı, yeni bir adada yeni bir projeye imza atıyor. Teknik Yapı'nın yüksek kalite standartları, yenilikçi mimari çizgileriyle adından büyük övgüyle söz ettiren ve satışları rekor sürede tamamlanan UP serisi, Uplife Kadıköy'le yine çok değerli ve yeni bir fırsatı daha sizlerle paylaşıyor.

Yaklaşık 16 dönüm arazi üzerine 830 lüks rezidans daire ve 20 ticari ünite inşa edileceğinin bilgisini paylaşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, proje değerinin ise bir milyar lira olacağını açıkladı. Uplife Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'ne alternatif olacak ‘Prestij Caddesi' üzerinde olacağının altını çizen Durbakayım, her zaman olduğu gibi bu projede de ruhsat alındığını, 36 ay içinde teslim edileceğini açıkladı

Finans Merkezi ve Açık AVM Özellikleri

Fikirtepe'nin Ataşehir'den finans yükünü alacak bir bölge olacağını ifade eden Umut Durbakayım aynı zamanda Bağdat Caddesi'nin özelliklerini barındıran açık alan alışveriş merkezi olarak da ön plana çıkacağını söyledi.

1974 yılında 1. Köprü yapıldığında İstanbul Anadolu Yakası'nın özellikle Bağdat Caddesi'nin değerinin bir anda 2-3'e katlandığını hatırlatan Umut Durbakayım, Avrasya Tüneli ile ‘İkinci Bahar'ın yaşanacağını belirtti. “Avrasya Tüneli ile birlikte değer artışlarının yaşanması kaçınılmaz olacak” diyen Durbakayım, özellikle Avrupa Yakasını Anadolu Yakası'na bağlayan bu bağlantının hemen girişinde olan Fikirtepe'nin de bu değer artışından en çok faydalanacak bölge olacağını vurguladı.

Fikirtepe'nin en değerli ticari alanlarını kapsayacak büyük alışveriş merkezleri, ring seferleri için yapılması planlanan füniküler ve tramvay, Uplife Kadıköy'ün hayata geçtiği Prestij Caddesi'nde yer alıyor. Barselona'daki La Rambla'dan esinlenerek yapılan Prestij Caddesi'nin tamamlandığında Bağdat Caddesi'yle yarışacağına kesin gözüyle bakılıyor.

E5'in yanı başında yer alan Uplife Kadıköy, metro, metrobüs, Marmaray ve deniz yolu ulaşımına birkaç dakikalık mesafede, Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz altından kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli ise projenin yanı başında yer alıyor.

Fikirtepe'nin sadece yer üstündeki yapılarıyla değil aynı zamanda yerin altına inen 5'er katlı otoparklarıyla da İstanbul'un en rahat caddelerine sahip olan bir bölge olarak dikkat çekeceğine vurgu yapan Umut Durbakayım, Uplife Kadıköy'de otoparkların yer altına alındığını belirtti. Durbakayım, otoparklardan kazanılan alanlardan dolayı projenin yüzde 40'ının yeşil alan ve sosyal donatılara ayrıldığını ifade etti.

484 Bin Lira ve 240 Ay Vade

Ortalama yüzde 25 ile bölgedeki en düşük brüt ve net metrekare oranına sahip olan Uplife Kadıköy'de 1+1 rezidans dairelerin fiyatı lansmana özel yüzde 5 indirimle 484 bin liradan başlayacak. Projedeki 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 733 bin lira olarak tespit edilirken 3+1 tipi daireler 1 milyon 153 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uplife Kadıköy projesindeki rezidans daireler 240 ay 0,79 vade farkı ve 100 ay 0 ‘sıfır' faiz seçenekleriyle satışa çıkıyor. Sadece lansmana özel olarak yapılacak olan yüzde 5 indirim vadeli satışları da kapsayacak. Bunun yanı sıra peşin alımlarda da ilave yüzde 12 indirim fırsatı sunulacak.

Yüzde 40'ı Yeşil Alan

Yüzde 40'ı yeşil alana ayrılacak projedeki daireler 1+1, 2+1 ve 3+1 tipi şeklinde beğeniye sunulacak. Rezidans dairelerin büyüklüğü brüt 57,93 ila 129,16 metrekare arasında değişecek.

Projede toplam 931 otopark alanına yer alırken her daireye 1 adet otopark tahsis edilecek. Fikirtepe bölgesi İstanbul'un en fazla kapalı otopark alalına sahip bölgesi olacak.

Spor amaçlı sosyal tesislerin ağırlık kazandığı Uplife Kadıköy'de açık, kapalı ve çocuk yüzme havuzlarıyla birlikte bir adette süs havuzu ve fitness salonu yer alacak. Daire içlerinde ankastre ürünler standart olarak sunulacak.

Bugünün en yenilikçi ve sıra dışı bakış açılarıyla geleceğin çizgilerinden ilham alarak tasarlanan Uplife Kadıköy, üçü 23, biri 22 katlı 4 kulesinin fütüristik yalınlığı ve minimalist tavrı, geçmişin modernizmini yansıtan mimari tasarımıyla geleceğin teknolojik hayal gücünü bir araya getirdi.

Uplife Kadıköy, sadece bir mühendislik harikası değil; aynı zamanda incelikle kurgulanmış detaylarıyla son derece dinamik ve renkli bir yaşam merkezi.