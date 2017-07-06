Vatandaş evsiz kalabilir

Kentsel dönüşümde yüzde 25 ek emsal hakkı sağlayan düzenleme 1 Ekim’de tarihe karışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müdahale etmemesi halinde projelerin ortada, hak sahiplerinin sokakta kalabileceği belirtiliyor

Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında yerinde dönüşüme imkan veren düzenleme 1 Ekim 2017'de yürürlükten kalkıyor. Bu durum, riskli bina tespiti yapılmış, tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirmiş kat malikleri ve müteahhitlerin korkulu rüya görmesine neden oluyor. Yüzde 25 ek emsal hakkı tanıyan yönetmelik şartlarıyla yeniden yapılabilen bina ve sitelerde; hak sahiplerine mevcut metrekarelerinden daha fazla rant yaratmadan, sadece yapının yenilenme giderleri ve yüklenici kâr payını sağlıyordu.

MAĞDURİYETLER OLACAK

Birçok yapı müteahhidi, bu yönetmelikle hak sahipleriyle sözleşme imzalayarak maddi ve manevi taahhütte bulundu. Ancak yönetmelik kapsamında ruhsat alma süresinin 1 Ekim'de sona ermesiyle halen neticelenmemiş projelerde riskli bina sahipleri ve yapımcı firmaları büyük bir kaos sürecine girmekten ve projelerin ortada kalmasından büyük endişe duymasına yol açıyor. Müteahhitler “Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ile sektöre tanınan üç aylık sürenin, ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için yeterli olmayacağını düşünüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 1 Haziran 2013'de yürürlüğe giren yönetmelik şartlarıyla yola çıkan yüklenicilerin projelerinde akamet riski, kat maliklerinin ise evsiz kalma riski taşıdığını belirtti. Durbakayım, evleri yıkılmış, evlerini terk ederek kiraya çıkmış veya bir yakınlarının yanına geçici yerleşmiş insanların çok ağır mağduriyetlerinin söz konusu olabileceğinin altını çizdi.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın, böyle bir kargaşa yaşanmasına müsaade etmeyeceğine ve söz konusu yönetmelikte gerekli tadilatı yapacağına inanıyoruz” diyen Nazmi Durbakayım, bu kapsamda sıkıntıya giren projelerde bakanlığın bizzat devreye girmesinin tek çözüm olduğunu ifade etti.

RUHSATLAR VERİLSİN

Durbakayım “Art niyetli girişimler nedeniyle 1 Ekim 2017 tarihine kadar ruhsat alınamadığı için hak sahiplerinin zarar görmesini engellemek adına; kanun düzenleyici sıfatını taşıyan bakanlığın devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vasi tayini, gaip malik, tebligat yapılamaması gibi art niyetli girişimlerle engellenen projelerin yerel idarelerden devir alınmasını ve bakanlığın re'sen yetki kullanarak ruhsatlarının verilmesine imkân sağlanmasını önermekteyiz” şeklinde konuştu.

Şartlar işin ortasında değişmemeli

Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşüm sürecine başlayan firmaların ve hak sahiplerinin korunması gerektiğini kaydetti. Durbakayım, “İşe başlarken dikkate alınan imar şartları işin ortasında değişirse o iş yapılamaz. İnşaat şirketi belediyeye ‘ruhsatı yetiştiremedin' diye dava açar. Vatandaş müteahhide ‘işi beceremedin' diye dava açar ve kaos ortamı oluşur. Vatandaşın mağdur olmaması ve sözleşmesi yapılan projelerin yapılması için bir düzenleme şart” diye konuştu.