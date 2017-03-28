Zirveden indik

Konut fiyat artışında dünya şampiyonu olan Türkiye2016’da beşinci sıraya geriledi. Düşüşte, güvenlikendişeleri ve TL’nin değer kaybetmesi etkili oldu.

Konut fiyat artışında dünya şampiyonu olan Türkiye2016’da beşinci sıraya geriledi. Düşüşte, güvenlikendişeleri ve TL’nin değer kaybetmesi etkili oldu.

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in 55 ülkeyi kapsayan Küresel Konut Fiyatları Endeksi'ne göre 2016 yılında Türkiye'de konut fiyatları yüzde 12.2 artış gösterdi. 2015'te yüzde 18'lik artışla ilk sırada yer alan Türkiye beşinci sıraya geriledi. Konuyla ilgili raporda, Türkiye'de konut fiyatlarının gerilemesinin nedenleri “artan güvenlik endişeleri, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, faizlerin yükselmesi ve tüketici güveninin azalması” olarak sıralandı. 2015 yılında Türkiye konut fiyat artışında şampiyon olduğunda Knight Frank raporunda, “Batı ile doğuyu birleştiren ve güçlü bir nüfus artışına sahip olan Türkiye, Ortadoğulu yatırımcılar tarafından giderek daha fazla sığınılacak bir liman olarak görülüyor” ifadeleri yer almıştı.

İZLANDA İLK SIRADA

Merkezi Londra'da olan ve dünya çapında 417 ofisi bulunan Knight Frank'a göre, 2016 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 14.7 ile İzlanda oldu. Knight Frank, İzlanda'nın konut fiyat artışında ilk sırada yer almasının nedenlerini yabancı yatırımcıların ilgisi, Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın 2016 yılında yüzde 4.9 oranında artması ve faizlerin düşmesi olarak sıraladı. Yüzde 12.7 artışla Yeni Zelanda ve yüzde 12.4 ile Malta İzlanda'yı takip etti. 2015'te olduğu gibi geçtiğimiz yıl da konut fiyatlarının en çok düştüğü ülkeler sırasıyla Ukrayna, Tayvan ve Singapur oldu. ABD, yüzde 5.8'lik artışıyla Küresel Konut Fiyatları Endeksi'nde 25'inci olurken, İngiltere yüzde 4.5 yükselişle 31'inci sırada yer aldı.

ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 6.1

İncelenen 55 ülkeden 47'sinde konut fiyatları yükselirken, küresel çapta artış geçen yıl yüzde 6.1 oldu. Raporda, jeopolitik krizler, ekonomik kırılganlıklar ve artan siyasi belirsizliklere rağmen küresel konut fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğine dikkat çekildi. Yüksek enflasyon ve faiz politikaları nedeniyle 2017 yılında konut fiyat artışında güçlü ve zayıf performans gösteren ülkeler arasındaki makasın açılması bekleniyor.

Fiyatların en çok arttığı 10 ülke

Ülke Artış (%)

İzlanda …………….. 14.7

Y. Zelanda…………. 12.7

Malta………………… 12.4

Kanada……………… 12.3

Türkiye……………… 12.2

Litvanya……………. 11.6

Çin……………………. 10.8

Estonya…………….. 10.7

Almanya……………. 10.2

Norveç………………. 10.1

Sadece 8 ülkede fiyatlar geriledi

Ülke Düşüş (%)

Ukrayna……………. -10.2

Tayvan……………….. -6.5

Singapur……………..-2.6

G. Kıbrıs…………….. -1.3

Fas…………………….. -1.2

İtalya…………………. -0.9

Yunanistan…………. -0.3

Japonya…………….. -0.2