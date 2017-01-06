12 vekilin ‘Feto’ hatırası komisyonda kavga çıkarmış

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 30 Kasım 2013’te neden Washington’a gittiğini sordu. CHP de 2012’de AKP’lilerin FETÖ liderine ziyaretini hatırlattı...

AKP milletvekillerinin, ABD ziyareti ve FETÖ lideri Gülen ile çektirdiği fotoğrafların tartışma yaratmasının ardından, iktidardan da CHP'ye karşı atak geldi. TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, CHP'ye gönderdiği yazıda Kılıçdaroğlu'nun 30 Kasım- 4 Aralık 2013 tarihlerinde neden ABD'nin başkenti Washington'a gittiğini sordu. CHP verdiği yanıtta, bu ziyaretin Dışişleri Bakanlığı'na bildirildiği, ancak eşlik etmek üzere hiçbir personelin görevlendirilmediği belirtildi. CHP cevabında ilginç sorular da yöneltti.

CHP, “Komisyonunuz, aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile İlknur İncesöz'ün de bulunduğu AKP'li 12 milletvekilinin 2012'de ABD'ye yaptıkları gezide, FETÖ lideri Fetullah Gülen'i ziyaretlerinin detaylarına ilişkin de bilgi istemiş midir'' diye sordu. “FETÖ'nün faaliyetlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için komisyonun çabaları ve duyarlılığı için teşekkür ederiz” diyen CHP, şu soruların da AKP'ye sorulmasını istedi:

ABDULLAH GÜL ‘BİLGİM YOK' DEMİŞTİ

– Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile eski Bakan Hüseyin Çelik'in Gülen'i ziyaretleriyle ilgili bilgi istenmiş midir?

– Eski Başbakan Ahmet Davutloğlu'nun, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde, Gülen'i ziyaret ettiği açıklanmıştır. Bu ziyaretle ilgili Gül'ün ‘bilgim yok', Erdoğan'ın ise “benim bilgim var” yönünde açıklamaları da vardır. Gülen'e yapılan ziyaretlerle ilgili Erdoğan'ın “Bu iyi niyetlerimizin hiçbiri karşılık bulmamıştır. Ahmet Bey döndükten sonra görüşmenin içeriğini anlatmıştı. İçeriğini söylemem doğru olmaz. Abdullah Bey ile aralarında ne geçmiştir bilmiyorum” yönündeki açıklaması da göz

önüne alındığında, komisyonunuz, iyi niyet ve çağrı vurgularının ne anlam taşıdığını merak etmekte midir?