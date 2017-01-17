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21 polis FETÖ’den tutuklandı

Bingöl merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 29 polisten 21'i, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
19:3817 Ocak 2017
Gündem
21 polis FETÖ’den tutuklandı
Bingöl merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 29 polisten 21'i, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne üye oldukları ve ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları tespit edilenlere yönelik 10 Ocak’ta Bingöl merkezli 15 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

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Açıklamada, daha önce KHK ile devlet memurluğundan çıkarılan emniyet mensubu 29 polisin gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları mahkemede 8’inin adli kontrol ile serbest bırakılırken, 21’inin tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi’ne konulduğu belirtildi.  DHA

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