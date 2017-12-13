473 öğrenci zehirlendi, herkes yardım için seferber oldu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 473 öğrenci yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Yaşanan bu üzücü olayın ardından devletin tüm birimleri olması gerektiği gibi teyakkuza geçerek öğrenciler için seferber oldu... İl Sağlık Müdürü 'acil' koduyla tüm sağlık görevlilerini görev başına çağırdı. Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü araştırma başlattı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman hastanelerde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti. Ancak akıllara yine aynı sorular geldi: Bu sağduyu neden böyle kötü olaylar yaşanmadan gösterilmiyor, o yemek şirketleri neden yeterince denetlenemiyor?

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenen 473 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler dün öğlen kampüs yemekhanesinde çorba, köfte, patates ve makarnadan oluşan menüden yedi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra ev ve kaldıkları yurtlara giden öğrencilerden bazıları akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetler görülen öğrenciler, özel araç ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısındaki artış üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini görevlerinin başına çağırdı. Rize’deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşandı.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampüsde yenilen yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerin hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

VALİ: “Ailelerimiz rahat olsunlar”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erdoğan Bektaş, “Öğle ve akşam saatlerinde yenilen yemekten dolayı öğrencilerimiz zehirlenmiştir. Hastanede gerekli müdahaleler kendilerine yapılmıştır. Tam olarak neden zehirlendiklerini en kısa zamanda çözeceğiz. Tahliller için yemeklerden gerekli numuneler alınmıştır. Ailelerimiz rahat olsunlar. Öğrencilerimiz arasında durumu ağır olan bir vakamız yoktur. Bu zehirlenmenin nereden kaynaklandığını bulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“KAMPÜSTEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER”

Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, zehirlenme olayının hemen ardından öğrencilerin durumu ile ilgili araştırma yapıldığını belirtti. Öğrencilerin yurtta değil, kampüsde yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaşi şunları söyledi:

“Öğlen üniversite kampüsünde yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00’dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampüsünde yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar.”

“Yemekte sanki bir koku vardı”

Zehirlenen üniversite öğrencilerinden Hacı Yusuf ve Batuhan Aras ise “Öğleyin de aynı yemeği ‘sulu köfte' yedik. Yemekte sanki hafif bir koku vardı. Mide bulantısı oldu. Serum taktılar bazılarımız ayakta bazılarım ise yatakta tedavi edildi” açıklamasında bulundular.

HASTANELERE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 473 OLDU

Bu arada zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 473’e ulaştı. Tedavi altına alınan öğrencileri serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için de yemeklerden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini açıkladılar.

DHA-İHA