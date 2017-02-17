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AA’nın yıllığından Atatürk çıkarıldı

Anadolu Ajansı’nın 2016 yıllığı tartışma konusu oldu.
Ali Ekber ERTÜRK
03:0517 Şubat 2017
Gündem
AA’nın yıllığından Atatürk çıkarıldı
Anadolu Ajansı’nın 2016 yıllığı tartışma konusu oldu.

Yıllığın 10 Kasım'la ilgili bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünden söz edilmezken, padişah Abdülhamit'in 174'üncü doğum yıldönümü anıldı. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bu konuda soru önergesi yöneltti. Ekici, “Ajansın 2016 yıllığından kaç adet bastırılmıştır, maliyeti nedir? Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78' inci yıldönümüne yer verilmemesinin, 10 Kasım'da Anıtkabir'e akın eden yüz binlerin önemli haberler arasında görülmemesinin sorumlusu kimdir?” sorularına yanıt istedi.

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