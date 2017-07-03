Adalet Yürüyüşü’nde on dokuzuncu gün

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on yedinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor.Yürüyüş bugün Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'ndeki noktadan başlayacak.
15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on yedinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor.Yürüyüş bugün Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'ndeki noktadan başlayacak.
Kılıçdaroğlu öncülüğündeki tarihi Adalet Yürüyüşü’nün on dokuzuncu gün etabı birazdan başlayacak.