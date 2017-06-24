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Adalet Yürüyüşü’nde onuncu gün

25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün dokuz günü geride kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününe bugün saat 10.00'da Köroğlu Tesisleri'nden başlayacak.

09:0524 Haziran 2017
Gündem
Adalet Yürüyüşü’nde onuncu gün
25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün dokuz günü geride kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününe bugün saat 10.00'da Köroğlu Tesisleri'nden başlayacak.

Zeynep GÜRCANLI, Turgut ERAT, Ömer ULUHAN / sozcu.com.tr

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, dokuzuncu gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. ‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor.  25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün dokuz günü geride kaldı. Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününe saat 10.00’da Köroğlu Tesisleri’nden başlayacak.

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Yürüyüşün dünkü 9. gününde Sözcü yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar da yürüyüşe gelerek korteje destek verdi. Tarihi yürüyüşe ilişkin konuşan Dündar “Siyasi bir aidiyeti yok bu yürüyüşün. Genç kuşaklar bu yürüyüşün anlamını daha iyi anlayacak. Başında bir siyasetçi var ama siyaset yapmıyor. Burada egoların sıfırlanması lazım. Demokrasi ve adalet herkese lazım” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 9. gününde, geceyi geçireceği Bolu’nun Afşar Köyü, Gidiriş Mahallesi Köy Konağında vatandaşların daveti üzerine iftar yemeğine katıldı. Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da eşlik etti. Afşar köyü sakinleriyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, iftarın ardından dinlenmek üzere  kamp alanındaki karavanına geçti.

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Son güncelleme: 09:0624.06.2017
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