Adalet Yürüyüşü’nde sekizinci gün

Dün 19 kilometre yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi burada kurulan kamp alanında geçirdi. Tarihi yürüyüşün sekizinci gün etabı birazda başlayacak. Sözcü TV de tarihi yürüyüşü adım adım takip ediyor.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, sekizinci gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor.

‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor.

25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün yedi günü geride kaldı. Yoğun tempo ve artan sıcaklıklarda mola süreleri de uzatıldı. Adalet Yürüyüşü’nün 7’nci günü İstanbul’a 300 kilometre kala Gerede’ye bağlı Sipahiler Mevkii’nde sona erdi. 19 kilometre yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi burada kurulan kamp alanında geçirdi. Tarihi yürüyüşün sekizinci gün etabı birazda başlayacak.

‘Adalet Yürüyüşü’nde ilk gün neler oldu?

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