Adalet Yürüyüşü’nde yedinci gün

Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği tarihi Adalet Yürüyüşü'nde bugün yedinci gün. Kortej dün mola verdiği Ankara-Bolu il sınırında Yayla Mokamp Tesisleri'nden yürümeye başladı. Sözcü TV de tarihi yürüyüşü adım adım takip ediyor.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yedinci gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor.

‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün altı günü geride kaldı. Yoğun tempo ve artan sıcaklıklarda yürüyüş mesafesi 20 kilometreden 16 kilometreye düşürülürken, mola süreleri de uzatıldı. Bugün bölgede havanın açık olduğu gözlendi. Tarihi yürüyüşün yedinci gün etabı saat 08:30 sıralarında Ankara-Bolu il sınırında Yayla Mokamp Tesisleri’nden başladı. CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da buün güzergâh üzerinde yapılacağı açıklandı.

TARİHİ YÜRÜYÜŞÜN 7. GÜNÜNDEN NOTLAR

‘Adalet Yürüyüşü’nün 7’nci gününe, Ergenekon ve Balyoz davalarının mağduru olan emekli komutanlar da katıldı. Yürüyüşte ‘Amirallere Suikast’ soruşturması sırasında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmasının ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz davası mağdurlarından emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, emekli Tümamiral Fikret Güneş, emekli Kurmay Albay Bora Serdar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurmay başkanıyken kumpas davalarına tepki olarak istifa eden emekli Koramiral Atilla Kezek gibi isimler yer aldı. Öte yandan ‘Adalet Yürüyüşü’nün 7’nci gününe, Manisa’nın Soma İlçesi’nde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınları da katıldı. İşçi yakınları, başlarına taktığı sarı baretlerle yürüdü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kumpas davalarının mağdurları, yan yana ve yürüyüş kortejinin en önünde bulunurken, aynı davalar sırasında hayatını kaybeden Ali Tatar, Murat Özenalp ve Cem Aziz Çakmak’ın fotoğraflarının bulunduğu bir pankartı da birlikte taşıdı. Geniş güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşe, çok sayıda milletvekiliyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen parti örgütleri de katıldı.

09:00 – Adalet korteji Yayla Mokamp Tesisleri’nden yürüyüşe geçti.

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