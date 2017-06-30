Adalet Yürüyüşü’nün 16. Gününde Baro başkanları kortejde

CHP Lideri KEmal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 16. Gününde yürüyüş kortejine baro başkanları da katıldı.

Zeynep GÜRCANLI-Bora ERDİN-Çağatay GÜRÜCÜ/ sozcu.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kortej geceyi Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi’nde kurulan kamp alanında geçirdi. Artan yoğun sıcaklık nedeniyle 17:00’de başlaması planlanan yürüyüşe çeşitli illerin baro başkanları da katıldı. Sakarya Barosu Başkanı Avukat Zafer Kazan’ın çağrısıyla harekete geçen başta Sakarya olmak üzere Bursa, Adana, Manisa, Tekirdağ Artvin ve Gaziantep baro başkanları yaklaşık 50 kişilik bir grupla kortejle katıldı.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun burada yaptığı açıklamada, “adaletsizliğe uğrayan herkes için buradayız. Ali İsmail için, Nuriye ve Semih için, İlker Başbuğ için ve özellikle Tahir Elçi için buradayız” dedi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ise, “adaletin konuşulduğu yerde baroların olmaması mümkün değil. Sakarya Barosu Başkanı bize bir çağrı yaptı. Biz de bu çağrıya uyarak Adalet Yürüyüşü’ne katıldık” dedi.

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