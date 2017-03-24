‘Ak enişte’ye jet terfi 

AKP Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik’in eşi Harun Çelik, kısa bir süre AKP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı…

Çelik milletvekili seçildikten sonra eşi Harun Çelik'in de kısmeti açıldı. Başbakanlık Müşaviri olarak atanan Harun Çelik, şimdi bir kademe daha yükseldi ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

ENİŞTELERİN YÜKSELİŞİ

Çelik, devlette hızla yükselen ilk ‘Ak enişte' değil. AKP eski Milletvekili Aşkın Asan'ın eşi Habip Asan Türk Patent Enstitüsü'ne başkan olmuştu. İlginç atamalardan biri de AKP eski Milletvekili Fazilet Çığlık'ın eşi oldu. Muharrem Çığlık Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı. Çığlık halen Başbakanlık Protokol Müdürü. AKP eski Milletvekili Fatoş Gürkan'ın eşi Erhan Gürkan, Çevre Bakanlığı'na müşavir yapıldı. AKP eski Milletvekili Dilek Yüksel vekil seçilince eşi Uğur Yüksel Enerji Bakanlığı'na müşavir yapıldı. AKP eski Milletvekili Safiye Seymenoğlu'nun eşi Arif Seymenoğlu Gümrük Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü yapıldı.