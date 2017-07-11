AKP bankacılık sistemini dünyadan koparmaya devam ediyor!

BDDK bankalar için 'sermaye' operasyonu yaptı, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise sosyal medya üzerinden bu duruma "Bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı (BDDK), “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece, “Kanunun 57’nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerlerinin ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirileceği” maddesi yürürlükte olmayacak.

BDDK tarafından yapılan bu düzenlemeye ilişkin olarak, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Twitter üzerinden, “Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor. Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti. BASEL bitti! Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamaları değişti. Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek! Bankaların özkaynakları sanal olarak arttırılacak. Resmi gazetede yayınlanan, bankaların bilançoların makyajlanması gerekliliğinin itirafı! Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur! Bu makyajla iktidar kimi kandıracağını sanıyor: Vatandaşı mı? Yatırımcıyı mı? Sanal bankacılık rasyoları, açıklanamayan milli gelir revizyonları… Rakamına güven duyulmayan ekonomiye de güven duyulmaz! Uyarıyoruz: Finansal sistemi bozarsanız tüm ekonomiyi alt üst edersiniz” açıklamasında bulundu.

İşte o tweet;



