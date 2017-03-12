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AKP’li Esenyurt Belediye Başkanından skandal sözler!

Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın" diyen AKP'li Başkan Necmi Kadıoğlu, "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" dedi.
00:2612 Mart 2017
Gündem
AKP’li Esenyurt Belediye Başkanından skandal sözler!
Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın" diyen AKP'li Başkan Necmi Kadıoğlu, "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. “Siz dik durun, içinizden ‘hayır’ çıkartmayın” diyen AKP’li Başkan Necmi Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ya ki Abdülaziz’e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar.”

 

1923’TE KOCA ÇINARI YIKTILAR

Birgün’de yer alan habere göre Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “10 yılda Osmanlı’yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923’te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran’a, ezana…”

Kadıoğlu, “1950’de tekrar millet kükredi” derken sonrasında “Yeni darbeler oldu Amerika izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 00:3512.03.2017
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