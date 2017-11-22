Ali Tarakçı’ya saldırı planlı çıktı

İstanbul'da Akit Tv'de program yapan Ali Tarakçı'yı vuran şüpheli ve 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Tarakçı'yı evinden itibaren takip ettikleri ortaya çıktı.

Akit TV’de program yapan Ali Tarakçı, 20 Kasım günü saat 08.40’da Esenyurt Cumhuriyet Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. İddaya göre Tarakçı’nın otomobiline arkadan çarpan araçtan inen bir kişi 5 el ateş etti. Şüpheli Tarakçı’yı 2 kurşunla ayağından vurdu. Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalamak için çalışma başlattı.

TAKİP ETMİŞLER

Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Araştırmalarda olaya kaza süsü verildiği anlaşıldı. Şüphelilerin Tarakçı’yı evinden itibaren izlediği anlaşıldı. Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin saat 06.00 sıralarında Tarakçı’nın evinin önüne geldiği görülüyor. Tarakçı, saat 08.00 sıralarından aracıyla hareket edince şüphelilerde takip ediyor. Daha sonra şüphelilerin araca arkadan çarpması da görüntüler arasında yer alıyor.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Polisin yaptığı çalışmalarda Tarakçı’nın aracına çarpan otomobili kullanan kişinin T.E. olduğu tespit edildi. Ateş eden kişinin ise V.K. olduğu belirlendi. T.E. ve arkadaşı R.Y. aynı gün Esenyurt’ta yakalandı. T.E.’nin evinde yapılan aramalarda 3 tabanca bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, silahı kullanan V.K.’yi adresinde bulamadı. Ancak devam eden araştırmalarda V.K.’nın kaldığı adres tespit edildi. Şüpheli Avcılar’da gözaltına alındı.