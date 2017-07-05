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Almula İdil Kılıç’ın son sergisi sanatseverlerle buluştu

Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın "Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları" sergisi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

15:215 Temmuz 2017
Gündem
Almula İdil Kılıç’ın son sergisi sanatseverlerle buluştu
Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın "Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları" sergisi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Deniz Müzesi’nde eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulan Almula İdil Kılıç, sergide geleneksel çini tekniğinin yanı sıra gravür, resim, uyarlama, ebru uygulaması, minyatür, kazıma ve turkuaz uygulamasından örnekler bulunduğunu söyledi.

sergi-2Sergideki eserler üzerine çalışmaya 4 yıl önce başladığını belirten Kılıç “Ağırlıklı olarak, kalyonlar, gemiler, deniz, balık ve İstanbul var. ‘Türk düğümü’ dediğimiz,
deniz literatürüne de geçmiş bir bağlama şekli. Zaten bütün yolculuk da oradan başladı ve bugüne ulaştı.” dedi.

hazinedarSerginin açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı. Sanatçının 90’ın üzerinde eserinin yer aldığı sergi, 9 Temmuz’a kadar görülebilecek.

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