Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30’da Duraliler Mahallesi 4605 Sokak yanındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait depo yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan ve kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu, polis ve itfaiyeye bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangında onlarca kızılçam ağacı ve depo merkezine ait bir boş seranın naylonları yandı. Vatandaşların da destek verdiği yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangını gören Yıldıray Sargın, “Telle çevrili alanın içindeki ağacın yanından alevler yükselmeye başladı. Nasıl olduğunu göremedik. Hemen itfaiyeye ve ASAT'ın güvenliğine haber verdik. İki yangın vanası var ikisi de çalışmıyor. Göstermelik duruyor orada. İtfaiye geldi vanadan su alamadı” dedi. İHA