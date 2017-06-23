Araç yakan teröristler yakalandı

İstanbul Polisi, Arnavutköy'de benzin dökerek otomobil yakan terör PKK'lı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Arnavutköy’de 21 Haziran gecesi 6 otomobil benzin dökülerek kundaklandı. Mahalle sakinlerine ait araçların alev aldığını gören vatandaşlar druruma müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Olay itfaiye ekiplerine de bildirildi. Yakılan araçlardan bazıları büyük hasar gördü. Kundaklama eylemi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yangının terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duruldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sıradan vatandaşlara ait araçları yakan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kameralar incelendi. Şüphelilerin terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması üyesi olduğu anlaşıldı. Araştırmalarda belirlenen 3 kundaklamanın gerçekleştirildiği gecenin sabahında yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli ise dün gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.