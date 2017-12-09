Ataköy’de saunada yangın!

Bakırköy Ataköy'de bulunan Sinan Erdem Spor Kompleksi yanında bir saunada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Bakırköy Ataköy’de bulunan Sinan Erdem Spor Kompleksi yanında bir saunada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Bakırköy Ataköy’de bulunan Sinan Erdem Spor Kompleksi yanındaki saunada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Bakırköy ve Kocasinan’dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi. Yangınının sabah erken saatlerde olması olası bir faciayı önledi.

Yangın anında orada bulunan bir vatandaş, “İçeride kimse yoktu. Elektrik kontağını açınca çalışan oradan bir kıvılcım gibi bir şey çıkmış. İtfaiye gelip müdahale etti. İçeride kimse yoktu” dedi. İHA