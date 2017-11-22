AVM’deki ‘serval kedi’ Meclis gündeminde

Ankara’daki alışveriş merkezlerinden Nata Vega’da düzenlenen “Adrenalin Dünyası” adlı etkinlikte, doğada ender bulunan Serval Kedisi, Femish Dev Tavşanı, Altın Kafalı Arslan Tamarin, Evcil Dağ Gelinciği, Marmoset ve Altuni Sülün gibi hayvanların sergilenmesine tepki gelirken, konu Meclis gündemine de taşındı.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başbakan Binali Yıldırım'a “Hayvanları doğal yaşamından uzaklaştırarak bir alana hapsetmek hayvanlara yönelik sömürü ve şiddet değil midir? Bir AVM'de yaşanan ve büyük tepkiye neden olan bu olay hakkında soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu. Nazlıaka, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, şöyle dedi:

“Ankara'daki Nata Vega isimli AVM'de vahşi yaşamda ender bulunan Serval kedisi “sergilenmeye” başlanmış, artan tepkiler ise ilgili Bakanlık tarafından büyük bir duyarsızlıkla göz ardı edilmiştir. Hayvan hakları savunucuları tarafından dile getirilen iddialar çok vahimdir. Doğal yaşam ortamından alınarak bir kafese hapsedilen Serval kedisi için ilgili Bakanlıkları arayanlar; yetkililer tarafından kayıtsız bir tavırla karşılaştıklarını ve artan tepkilere rağmen Bakanlık yetkilerinin konudan habersiz olduklarını bildirmişlerdir”

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Nazlıaka Başbakan Yıldırım’dan şu soruların da yanıtını istedi:-Hayvanları doğal yaşamından uzaklaştırarak bir alana hapsetmek hayvanlara yönelik sömürü ve şiddet değil midir? Hayvanların bu şekilde sergilenmesi altında imzamız olan uluslararası anlaşmalara ve iç hukukumuza aykırı değil midir? Bu çağda nasıl olur da hala sirklere, yunus parklarına ve AVM içinde yaban hayatı hayvanlarının doğal yaşam ortamlarından uzak bir şekilde teşhirine izin verilmektedir?

-Bakanlık neden hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili sorunlar için acil müdahale ekibi oluşturulmuyor? 5199 sayılı yasa ile ilgili yenileme tasarınızı daha kaç hayvan eziyet gördükten sonra vermeyi planlıyorsunuz? İlgili mevzuatlarda yeni düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

-Vatandaşlarımıza örnek olması açısından şahsınız ve kabine üyelerinden kaçı sokaktan hayvan edinmiş ve bakımını üstlenmiştir? Yaklaşan kışı da dikkate alarak bir sokak hayvanının bakımını üstlenmeyi düşünüyor musunuz?