Bahçeli’den flaş OHAL çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli parti genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından konuştu. OHAL süreci ile ilgili tartışmalara değinen Bahçeli “OHAL devam etmelidir” dedi.

Partisindeki bayramlaşma töreninin ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 Temmuz’da son bulması beklenen ve birinci yılını dolduran olağanüstü hal uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir. Olağanüstü hali demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz’un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır” diye konuştu.

CHP'nin “Adalet Yürüyüşü”nü de eleştiren Bahçeli, “Türkiye’yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü, sazlı adalet arayışıyla Türkiye’nin Ankara’dan İstanbul’a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur” dedi.