Bahçeli’den Nevruz mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Nevruz bayramını kutlayarak, 'Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı’nı kutluyor, tüm kardeşlerime, milletimin tüm evlatlarına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Nevruz bayramını kutlayarak, 'Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı’nı kutluyor, tüm kardeşlerime, milletimin tüm evlatlarına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bahar Bayramımızı terörist heveslerine alet edip çarpıtmaya kalkanlarla, 16 Nisan'ı karartmaya çalışanlar aynı hayırsız yolun yolcusudurlar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nevruz bayramının Türk dünyası için önemine değindi. Nevruz’un Türk milletinin yüzyıllardır devam edegelen birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesi olarak tanımlayan Bahçeli, ”Bahar, uyanışın müjdesi, doğuş ve doğruluşun habercisidir. Toprak baharla gözlerini açar, doğa renk cümbüşüyle çağlar, berekete doğru akar. Filizlenen tohumlar, yeşeren umutlar, yemyeşil hale gelen ağaçlar baharın gövde gösterisi, rahmet ve bolluğun ilamı, işaret fişeğidir. Bugün günlerden Nevruz, yani Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Çok şükür bir bahar mevsimine daha ulaşmanın sevinç ve huzuru yürekleri ısıtmaktadır” dedi.

Bahçeli açıklamasının devamında şunları söyledi:

”21 Mart Nevruz; Nizamü'l – Mülk'ün Selçuklu astronomlarına hazırlattığı Celali Takvimi’ne göre yılbaşı olarak kabul edilen gündür. Kutlu olsun. Nevruz'da güneş Koç burcuna girer, 21 Mart'ta gece ile gündüz eşitlenir. Ayrıca eski On iki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır. Nevruz, Türk milletinin yüzyıllardır devam edegelen birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesidir. Nevruz bizdir, bizimdir. Nevruz düşmanlığı telin edip tefrika ve nifakı bütünüyle tersler. Bu nedenle Nevruz barış ve huzura yapılan tarihi çağrı, gönülden davettir. Çok geniş bir coğrafyada yanan ve körüklenen Nevruz ateşi görkemli ve engin Türk kültürünün tezahürü, kardeşlikle geçen asırların özetidir. Nevruz fitneye kapalı, ayrımcılığa uzak, bölücülüğe hasım, cani ve hain emellere tümden tavırlıdır. Aksini düşünen Türk milletine yabancıdır. Nevruz Bayramı baharın dirilişi, Türklüğün ezelden ebede nabız atışıdır. 16 Nisan da benzer şekilde milli bir uyanışın miladı olacaktır. Nevruz'un varlığı için 16 Nisan'a evet diyoruz. Kardeşçe yaşamak, milli kaynaşma irademizin devamını sağlamak adına ‘'Evet'' te ısrar ediyoruz.

Bahar Bayramımızı terörist heveslerine alet edip çarpıtmaya kalkanlarla, 16 Nisan'ı karartmaya çalışanlar aynı hayırsız yolun yolcusudurlar. Evet dedik, Ergenekon destanını yazdık, evet dedik, tarihe Türk mührünü vurduk. Türklüğün bekası için 16 Nisan'da da inşallah evet diyeceğiz.

Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, tüm kardeşlerime, milletimin tüm evlatlarına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, Türk milletinin bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. Evet, Nevruz Bayramı sonsuza kadar gururla kutlanacaktır.” DHA