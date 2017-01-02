Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Saldırı 2017’nin ilk saniyelerinde yapılmasıyla önemli bir mesaj verildi. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak, 2016 yılında Türkiye’ye yönelik olarak çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Şu hain saldırıyı yaparak, 2017’de de Türkiye’nin başına bela olacağız diyorlar. Biz de elimizdeki bütün gücümüzle hepsine diz çöktüreceğiz.

2. mesajları da Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına ilişkindi. Türkiye’nin kararlı şekilde yürüttükleri operasyonlar, başarılarımızı çekemediklerinin göstergeleridir. Türkiye sınır dışı operasyonları, dışarıdan gelecek tehditlerin bitene kadar devam edecek.

3. mesaj da, hayat tarzına yönelik saldırı yaparak ülkeyi ikiye bölmeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kime saldırırsa saldırsın, saldırılanın insanlık olduğu bellidir.