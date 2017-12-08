Battal İlgezdi’ye büyük destek! CHP’den karara ilk tepkiler

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına CHP'den tepki yağıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı'na destek çağrısı yaptı, Ataşehir Belediyesi önünde buluşma çağrısı yaptı. Sosyal medyada Battal İlgezdi çok sayıda destek mesajı gelirken CHP'li vekiller başta olmak üzere çok sayıda kişi karara tepki gösterdi.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Karara ilk tepkiler gelmeye başladı. Sosyal medyada Ataşehir Belediye Başkanı’na çok sayıda destek mesajı geldi.

İşte o mesajlardan bazıları:

AKP seçimle alamadığı belediyeleri savcıyla, tehdit, baskı ve zorbalıkla almaya çalışıyor. Buna karşı var gücümüzle direneceğiz. Bu operasyon Battal İlgezdi'ye değil millet iradesine yapılmıştır. pic.twitter.com/kiQajE2EGu — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 8 Aralık 2017

Kendi tükenmişliğini Belediye Başkanlarına yükleyen ve metal yorgunluğu bahanesiyle belediye başkanlarından kurtulan iktidar, zulmü ve OHAL'i arkasına alıp Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'yi sebep göstermeksizin görevden almıştır. pic.twitter.com/CKiaO97fcp — Tahsin Tarhan (@tahsintarhan) 8 Aralık 2017

Kendi yolsuzluklarını, REZAletlerini üst üste koysak buradan MAN adasına yol olur, gündem değiştirmek için CHP'li belediyeleri kullanıyorlar, Battal İlgezdi sahipsiz değildir #BattalİlgezdiSahipsizDeğildir — Ahmet AKIN (@ahmetakin) 8 Aralık 2017

2019'a kadar neden OHAL'e sığındığınız ortada.

FETÖ bahane!

Amacınız bir yandan yolsuzluk ve rüşvet REZAletlerinin konuşulmasını engellemek,bir yandan da muhalefeti susturmak.

Ataşehir BB Battal İlgezdi'yi görevden almakla CHP'yi susturamazsınız.#BattalİlgezdiSahipsizDeğildir — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) 8 Aralık 2017

Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'nin görevden alınması, geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı'nın medya önünde verdiği direktifler sonucu olmuştur; bu hukuksuz ve antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz! — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 8 Aralık 2017

Ataşehir Bld Başkanımız Battal İlgezdi'ye yönelik ithamlar, Saray'ın 2019 korkusunun yansımasıdır.

Suçlu arayan CHP belediyelerine değil;

-Arazileri parsel parsel FETÖ'ye peşkeş çekenlere,

-Reza'nın önüne yatanlara,

-AKP'nin 'damatlarına' baksın.#BattalİlgezdiSahipsizDeğildir — Mehmet Tüm (@mehmettumnet) 8 Aralık 2017

Melih Gökçek yıllarca Ankara'yı parsel parsel sattı, tek bir soruşturma geçirmedi, ve Hiçişleri Bakanlığı CHP'li Battal İlgezdi'yi az evvel görevden aldı. Adaletiniz batsın.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) 8 Aralık 2017

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon, MAN ADASI belgelerine misillemedir. Hukuk, siyasetin elinde bir sopaya dönüşmüş durumda. #ataşehir — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Aralık 2017