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Battal İlgezdi’ye büyük destek! CHP’den karara ilk tepkiler

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına CHP'den tepki yağıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı'na destek çağrısı yaptı, Ataşehir Belediyesi önünde buluşma çağrısı yaptı. Sosyal medyada Battal İlgezdi çok sayıda destek mesajı gelirken CHP'li vekiller başta olmak üzere çok sayıda kişi karara tepki gösterdi. 

19:398 Aralık 2017
Gündem
Battal İlgezdi’ye büyük destek! CHP’den karara ilk tepkiler
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına CHP'den tepki yağıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı'na destek çağrısı yaptı, Ataşehir Belediyesi önünde buluşma çağrısı yaptı. Sosyal medyada Battal İlgezdi çok sayıda destek mesajı gelirken CHP'li vekiller başta olmak üzere çok sayıda kişi karara tepki gösterdi. 

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.  Karara ilk tepkiler gelmeye başladı. Sosyal medyada Ataşehir Belediye Başkanı’na çok sayıda destek mesajı geldi.

İşte o mesajlardan bazıları:

Son güncelleme: 19:4108.12.2017
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