Birinin annesi diğerinin karısı… Erkek çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, filmlerde izlesek 'senarist abartmış' diyeceğimiz bir olay günyüzüne çıktı. İstanbul'da yaşayan ve 8 Mart'ta vefat eden Handan olarak tanınan 'Şükran Aktaş' kimlikli kadının hastanede 'erkek' olduğu anlaşıldı. Sonradan gerçek adının Nail Ç. olduğu ortaya çıkan şahsın kızı ve kocası işe şoke oldu. İşte ancak birkaç kez okuyunca anlayabileceğiniz enteresan olayın hikayesi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, filmlerde izlesek 'senarist abartmış' diyeceğimiz bir olay günyüzüne çıktı. İstanbul'da yaşayan ve 8 Mart'ta vefat eden Handan olarak tanınan 'Şükran Aktaş' kimlikli kadının hastanede 'erkek' olduğu anlaşıldı. Sonradan gerçek adının Nail Ç. olduğu ortaya çıkan şahsın kızı ve kocası işe şoke oldu. İşte ancak birkaç kez okuyunca anlayabileceğiniz enteresan olayın hikayesi...

İstanbul Kumburgaz'da oturan ve bir butik işleten ‘Şükran Aktaş’ kimlikli kişi (60), 8 Mart’ta fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Silivri Devlet Hastanesi’nde ise ‘Bu kişi nasıl pembe kimlikle gelir. Şahıs erkek’ denilerek cenaze Adli Tıp’a götürüldü. Aktaş’ın aslında erkek olduğu ortaya çıktı. Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızı ise duyduklarına inanamadı, şoka girdi. Gerçek adının Nail Ç. olduğu iddia edilen ‘Şükran Aktaş’ kimlikli şahsın eşi ise “Nasıl olur bu. Kadındı. Benim ondan çocuğum var. Yıllarca Çapa Tıp’ta hemşire olarak çalıştı. Benden hamile kaldığını söylemişti. Bebeğimiz dünyaya geldi” dedi.

PEKİ GERÇEK ŞÜKRAN AKTAŞ KİM?

İddialara göre gerçek Şükran Aktaş, 10 yıl önce kimliğini kaybeden bir vatandaş. 3 çocuk annesi Şükran Aktaş “Ben kimliğimi kaybettim. Herhalde benim kimliğimi aldı” diyor.

KIZI VE KOCASI ŞOKTA!

Nail Ç.'nin ailesi de olanlara inanamıyor. Nail Ç.'nin ağabeyi “Bir gün köye geldi, askere gideceğini söyledi. Evraklarını aldı ve gitti. O günden sonra kendisinden haber alamadık” diye konuştu. Nail Ç.’nin akrabaları “En son 12 yaşında gördük” diyor. Köydekiler ise “Biz ona benzeyen birini gördük ama burada hamile kıyafetleriyle dolaşıyordu” diye konuştu.

BEBEĞİN GERÇEK AİLESİ KİM?

Cevap bekleyen bir başka soru ise Nail Ç.'nin 22 yaşına kadar büyüttüğü kızının gerçek ailesinin kim olduğu. Polis Nail Ç.'nin “Fakir bir aileden evlatlık aldım” dediği öne sürülen aileyi bulmaya çalışıyor.

HASTANEDE NASIL HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞTI?

Nail Ç.’nin hastanede nasıl hemşire olarak çalıştığı ise şimdilik büyük bir soru işareti. Nail Ç. Kumburgaz’a döndüğünde oradakilere de ‘Ben eskiden hemşireydim, bir iftiraya uğradım” demiş.