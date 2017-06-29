Borç cinayeti zanlısı yakalandı

Adana’da Orhan Kemal Tuzlu, Gökhan Toksöz’ü öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Tuzlu, suçlamaları ret etti

Adana'da Orhan Kemal Tuzlu (25), kendisinden aldığı borcu ödemediği gerekçesiyle Gökhan Toksöz'ü (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkınca polis tarafından tekrar yakalandı. Adliyeye sevk edilen Tuzlu, cinayeti işlemediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Olay 26 Ocak günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70310 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; kargo şirketinde çalışan Gökhan Toksöz maddi sıkıntı çekince tefeciden 10 bin lira para aldı. Tokgöz söz verdiği zaman parayı ödemeyince tefeciler paraya faiz koyarak borcu 20 bin liraya çıkarttı. Bir türlü borcunu ödeyemeyen Toksöz cinayet günü evde işe gitmek için hazırlık yaparken kapı çaldı. Kapıyı açan genç adam yüzünde atkı olan iki kişi tarafından vuruldu.

Silah seslerini duyan Eda Toksöz, kocasının vurulduğunu görünce ambulans çağırdı. Toksöz kaldırıldığı hastane de yaşamını yitirdi. Katilleri bulmak için çalışma başlatan polis Eda Toksöz'ün eşini para aldığı Orhan Kemal Tuzlu ile Orkun Tuzlu'nun vurduğunu ileri sürdü. Yakalanan iki şüpheliden cinayeti işlediğini itiraf eden Orkun Tuzlu tutuklanırken Orhan Kemal Tuzlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kalan şüpheli Orhan Kemal Tuzlu hakkında savcılık tutuksuz yargılanmasına itiraz ederek hakkında arama kararı çıkarttı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Orhan Kemal Tuzlu dün sabah Cemalpaşa Mahallesi'nde boş bir iş yerinde gizlenirken yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı Tuzlu, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Ben cinayet işlemedim. Öldüren ortada Eşi zaten eski fuhuş çetesinin karakteri Eda Kahraman hala da fuhuş çetesine devam ediyor. Kocası da sahtekârdır beni dolandırdılar. Ailece beni bir şirkete girdirip beni bu duruma soktular. Hepsi bir çete ben cinayet işlemedim” diye kendisini savundu.