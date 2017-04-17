Bülent Tezcan’dan YSK kararı için çağrı: Referandum iptal edilmeli

Dün sonuçlanan tarihi yeni anayasa referandumunda, oy verme işlemi başlamadan evvel sandık başkanları tarafından mühürlenmesi gereken zarfların ve pusulaların mühürsüz şekilde kullanıldığının ortaya çıkması şaibe iddialarını ortaya çıkarmıştı. CHP'nin hukukçu kurmayı Bülent Tezcan bugün tarihi bir çağrıda bulundu. "Bu referandum tarihimizin kara sayfasında yerini alacaktır" diyen Tezcan "YSK sahte oyları geçerli hale getirecek bir düzenlemenin yolunu açtı. Yeni anayasa meşru değildir. Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır. Aslolan bu referandumun iptal edilmesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklama ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dünkü tarihi referanduma ilişkin verdiği “mühürsüz pusula ve zarf kararını” değerlendirdi. Tezcan, referandumun yenilenmesi çağrısı yaptı.

‘TARİMİZİN KARA SAYFASINDAKİ YERİNİ ALDI’

Konuşmasında YSK’nın skandal ‘mühür kararını’ eleştiren Tezcan “Bu referandum açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017 yılının sopalı seçimi olarak tarihimizin kara sayfasında yerini alacaktır. YSK’nın görevi seçimleri yargı gözetim ve denetimi altında yapılmasını sağlamaktır. Ancak referandum iktidar gözetimi altında yapılmıştır” dedi. Tezcan, YSK’nın söz konusu mühür kararı ile “sahte oyları geçerli hale getirecek bir düzenlemenin yolunu açtığını” savundu.

“YSK ‘BİZİ BURAYA GETİREN İRADE BÖYLE İSTEDİ’ DEDİ”

Tezcan sandık başında çekilen ‘usulsüzlük’ görüntülerini de izleterek sözlerini şöyle sürdürdü “YSK resmen ‘Bizi buraya getiren irade bunu istiyor’ demiştir. YSK, millet oyuna sahip çıkarken hükümete sahip çıkmıştır. Bu referandum ciddi ve esaslı bir meşruiyet sorunu doğurmuştur. Bu referandumun meşruluğu sürekli tartışılacaktır. Henüz sonuçlar kesinleşmedi. Kamu vicdanında ‘hayır’ın önde olduğu ve anayasanın kabul edilmediği berrak bir şekilde ortadadır. Toplum tek adama, rejim değişikliğine ‘hayır’ demiştir. Bu ilan (YSK’nın sonuçları kabul etmesi konusunda) anayasa değişikliğinin meşruiyetine yaramaz. Sadece anayasa değişikliği yürürlüğe girer ama meşru olmaz ve büyük bir meşruiyet tartışmasının kapısı açılır. Devlet ve toplum yaşamımızda bir toplumsal yarılma metni olarak kalır ve yerini alır. Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır. Aslolan bu referandumun iptal edilmesidir.”

2 BUÇUK MİLYON OY SÖZ KONUSU!

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sencer Ayata kullanılan mühürsüz zarf sayısının 2.5 milyon olduğunu açıkladı.