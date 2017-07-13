‘Canavar ve pislik’ hakaret sayılmadı

Erzurum'da zihinsel engelli 27 yaşındaki Muhammed Lütfü Arpat'ı döven astsubay İ.K.'ya sosyal medyada "Canavar, pislik. Biz bunu senin yanına bırakmıyoruz, bırakmayacağız" diyen Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş beraat etti.

Merkez Palandöken ilçesinde geçen 25 Ocak günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zihinsel engelli Muhammed Lütfü Arpat, evlerinin 200 metre uzağında, bir iş yerinde çalışan ve aynı apartmanda oturan genç kızla karşılaştı. İddiaya göre Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaş olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kız bağırarak yardım istedi. Korkup evine doğru koşmaya başlayan Muhammed Lütfü Arpat´ı apartmana 10 metre kala yakalayan genç kız yere yatırdı ve yanına gelen ablası ile birlikte vurmaya başladı. Bu sırada apartmandan çıkan genç kızın eniştesi astsubay İ.K., yüzde 50 engelli genci karlara yatırıp, kamera kayıtlarına göre 12 dakika boyunca tekme tokat dövdü. Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler oluşan Arpat´ı babası Sinan Arpat önce karakola, ardından hastaneye götürdü. Dayak olayı ile ilgili gözaltına alınan İ.K. sevk edildiği 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Muhammed Lütfü Arpat’ın dööülmesi büyük tepki toplarken, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Facebook hesabı üzerinden paylaşım yaparak yaşananları kınadı. Engelli genci döven İ.K.’ya Nazan Yaşarbaş Facebook hesabından “Canavar, pislik. Biz bunu senin yanına bırakmıyoruz, bırakmayacağız” dedi. İ.K.’nın şikayeti üzerine Nazan Yaşarbaş hakkında 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından 3 aydan 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Nazan Yaşarbaş kendisinin de otizmli bir çocuğu olduğunu belirterek, savunmasında şunları söyledi:

“İ.K. engelli bir çocuğu darp ettiği için onu eleştirirken ‘canavar’ dedim. Türk Ceza Kanunu’nda ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçu var. Canavar demek hakaretse TCK’da da mı hakaret edilmiş? Pislik demek hakaret değildir. Hakkımızı savunacağımızı belirtmek için yanına kalmayacağımını söyledim. Otizmli bir çocuk annesi olarak o andaki duygularımı sosyal medyada paylaştım. Çünkü otizimli çocuklar ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. Ben sadece otimzli bir çocuğa yapılan saldırıyı eleştirdim.”

Savunmanın ardından karar veren mahkeme, Nazan Yaşar’ın ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından ayrı ayrı beraatini kararlaştırdı. DHA