Cem Küçük’ün kardeşinin evine saçma isabet etti

Kardeşinin evine pompalı bir tüfekten çıkan saçmalar isabet eden Cem Küçük “4 el ateş açılmış, saldırı anında yengem ve iki çocuğu evdeydi. Terör örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider” dedi.

Kardeşinin evine pompalı bir tüfekten çıkan saçmalar isabet eden Cem Küçük “4 el ateş açılmış, saldırı anında yengem ve iki çocuğu evdeydi. Terör örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider” dedi.

Hükümete yakın kalemlerden Cem Küçük'e ait olan ancak kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu İstanbul Güngören'deki eve nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu binaya gelen saçlamalar evin camlarını kırdı. Pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırı sırasında evde bulunan Osman Küçük'ün eşi ve çocuğu şans eseri yara almadı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Terörle mücadele ekipleri de saldırı bölgesinde incelmelerde bulunurken, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cem Küçük açıklama yaptı

Ekipler evin çevresinde inceleme yaparken Cem Küçük de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın planlı bir saldırı olduğunu aktaran Küçük, “Olay 19.05'te olmuş Ben yayındaydım. 4 el ateş açılmış. Tesadüfi görülmüyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve yardımcıları aradılar. Olayı araştırıyorlar. Eğer bir terör eylemiyse, DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider. Şahsıma yapılan bir şeyse bu benim gibi birini korkutmaz. Tesadüf gibi görülmüyor. Terör örgütlerinin şahsımı korkutma eylemi ise bu korkutmaz. Kardeşimi korkutma, yengemi korkutma, polislerin araştırması sonucunda belli olacak. Saldırı sırasında evde biri 7 yaşında biri 10 aylık olmak üzere kardeşimin iki çocuğu ve eşi bulunuyordu” dedi. (İHA)