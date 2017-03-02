Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ceylan Timuroğlu cinayetinde kan donduran detaylar

İstanbul Ataşehir'de ağabeyinin gece uykusundan uyandırıp tek kurşunla öldürdüğü 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu cinayetinin arkasından ‘gizli aşk’ çıktı. Genç kızın, bir süredir arkadaşlık yaptığı B.T.’nin, katil zanlısı ağabey Erhan Timuroğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.
07:272 Mart 2017
Gündem
Ceylan Timuroğlu cinayetinde kan donduran detaylar
İstanbul Ataşehir'de ağabeyinin gece uykusundan uyandırıp tek kurşunla öldürdüğü 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu cinayetinin arkasından ‘gizli aşk’ çıktı. Genç kızın, bir süredir arkadaşlık yaptığı B.T.’nin, katil zanlısı ağabey Erhan Timuroğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de ağabeyinin katlettiği 24 yaşında Ceylan Timuroğlu, önceki gün gözlerden ırak bir şekilde sessizce son yolculuğuna uğurlandı. 5 kardeşli Karslı bir ailenin kızı olan bankacı Ceylan, sosyal medyada ‘gururlu ağabey' diye bahsettiği 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu'nun öfkesine kurban gitti.

Habertürk Gazetesi’nden Müslim Sarıyar’ın haberine göre,  Olay Erhan Timuroğlu'nun anne-babası ile kardeşinin yaşadığı eve gittiği pazartesi gecesi yaşandı. Babasının gözleri önünde Ceylan'ın yattığı odaya giren Timuroğlu, “Sen ne haltlar karıştırıyorsun” diye bağırdıktan sonra kardeşini başına sıktığı tek kurşunla vurdu.

‘BİRBİRLERİNE DÜŞKÜNLERDİ'

Ceylan'ın, ismini vermek istemeyen bir akrabası cinayetin nedeni hakkında bilgileri olmadığını söyleyerek “Erhan'a bunu ne yaptırdı bilemiyoruz. Ağabey kardeş birbirlerini çok seviyordu, birbirlerine çok düşkünlerdi. Biz de şoktayız” dedi. Ceylan'ın komşuları ve arkadaşları ise konuşmaktan kaçındı.

Katil ağabeyin arkadaşı da olan B.T.'nin sosyal medya hesabından "Mekânı cennet günahları af olsun” diye yazdığı öğrenildi.

Katil ağabeyin (soldaki) arkadaşı da olan B.T.’nin (sağdaki) sosyal medya hesabından “Mekânı cennet günahları af olsun” diye yazdığı öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ O ARKADAŞ MI?

Ceylan'ın acımasızca öldürülmesine neden olduğu öne sürülen kişi ise erkek arkadaşı B.T.'ydi. İddiaya göre Ceylan Timuroğlu'nun bir süre birliktelik yaşadığı B.T., aynı zamanda ağabey Erhan Timuroğlu'nun da arkadaşıydı. Zanlı ağabeyin, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen B.T.'yi sosyal medya hesabından takip ettiği ve ikilinin bir arada çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. Ceylan'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.T. ise genç kızın ölümünün ardından sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı: “Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hâkim geliyor. Merhum/merhumeye Allah'tan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekânı cennet günahları af olsun.”

Olaydan sonra adresinde bulunamayan B.T.'nin henüz ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERAğabeyi Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırıp öldürdüAğabeyi Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırıp öldürdü
Son güncelleme: 07:3002.03.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar